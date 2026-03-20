Oscar Pettersson verlaat Go Ahead Eagles per direct voor Zweeds avontuur

Via de officiële clubkanalen heeft Go Ahead Eagles bekendgemaakt dat het contract met de 26-jarige Zweedse aanvaller in onderling overleg is ontbonden. Pettersson keert terug naar zijn geboorteland om aan de slag te gaan bij GAIS uit Göteborg.

Een kortstondig verblijf in Deventer Pettersson kwam in de winter van 2025 naar de Adelaarshorst als de beoogde opvolger van de naar Ajax vertrokken Oliver Edvardsen. Go Ahead Eagles legde destijds een bedrag van ongeveer 350.000 euro neer om de vleugelspeler over te nemen van IFK Göteborg. Ondanks de hoge verwachtingen en een langdurige verbintenis, werd de samenwerking nooit het gewenste succes. De aanvaller slaagde er niet in een vaste basisplaats te veroveren en kwam in het nieuwe kalenderjaar zelfs helemaal niet meer voor in de wedstrijdselectie van de Deventenaren.

Het huidige seizoen (2025/2026) verliep moeizaam voor de Zweed, wat uiteindelijk leidde tot het besluit om uit elkaar te gaan. In de Eredivisie kwam Pettersson dit jaar tot slechts 5 optredens, waarin hij 157 minuten maakte en 1 assist gaf, maar niet wist te scoren. Ook in de Europese campagne en het bekertoernooi bleef zijn inbreng beperkt; hij speelde één wedstrijd in de Europa League en één duel in de KNVB Beker, beide zonder doelpunten of assists.

Na twee opeenvolgende promoties keerden ze in 2024 terug in de Allsvenskan, het hoogste niveau van Zweden. Sindsdien hebben ze zich knap staande weten te houden. Met de komst van Pettersson hoopt GAIS een belangrijke stap te zetten om hun plek op het hoogste niveau definitief te behouden.