Teruglezen | Hoe Telstar voor de tweede keer dit seizoen van PSV won

22 maart 2026, 14:45   Bijgewerkt: 18:42
Telstar - PSV
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

PSV gaat zondagmiddag op bezoek bij Telstar. Afhankelijk van het resultaat eerder op de dag bij Feyenoord - Ajax zouden de Eindhovenaren zich in Velsen-Zuid tot kampioen kunnen kronen. De ploeg van Peter Bosz zal zich hoe dan ook willen revancheren in het BUKO Stadion. Eerder dit seizoen zorgde Telstar namelijk voor een enorme stunt door met 0-2 te winnen in het Philips Stadion. Het duel in Velsen-Zuid gaat om 16.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Telstar - PSV

2u geleden

18:40

90+4' - Wedstrijd afgelopen (3-1)

Telstar boekt een knappe en verdiende overwinning op PSV. 

2u geleden

18:36

90' - Extra tijd (3-1)

De wedstrijd gaat nog minimaal vier minuten door.

2u geleden

18:33

🔁 88' - Wissel bij Telstar

Brouwer verlaat het veld voor Oudsten.

2u geleden

18:32

86' - Grote kans voor PSV (3-1)

De bal belandt voor de voeten van Boadu die van een meter of vier vrij kan schieten. Hij geeft geen kracht mee aan de bal waardoor het een makkelijke prooi is voor Koeman.

2u geleden

18:29

🔁 84' - Wissel bij Telstar (3-1)

Owusu gaat er af voor Malone.

2u geleden

18:28

83' - Schot van Telstar (3-1)

Koswal speelt zichzelf vrij en schiet, de bal beland via Kovář in het zijnet. 

2u geleden

18:28

🟨 82' - Geel voor PSV (3-1)

Saibari uit zijn onvrede op de scheidsrechter als hij geen vrije trap mee krijgt en krijgt hiervoor een gele kaart.

2u geleden

18:27

81' - Schot van Telstar (3-1)

Weer een verre ingooi van Van Duijn, dit keer wordt hij goed weggewerkt maar is het Noslin die uit de tweede lijn nog schiet. De bal gaat hoog over.

2u geleden

18:23

🔁 75' - Dubbele wissel PSV (3-1)

Veerman en Bajraktarević komen er in voor Perišić en Schouten. 

2u geleden

18:20

⚽ 74' - Tejan met directe impact (3-1)

De aanvaller staat pas net binnen de lijnen maar schiet de bal al binnen. Een verre ingooi blijft hangen in de zestien en Tejan schiet hem met zijn eerste balaanraking in de verre hoek.

2u geleden

18:18

🔁 73' - Dubbele wissel Telstar (2-1)

Tejan en Seedorf komen in het veld voor Brouwer en Hetli.

3u geleden

18:16

71' - Redding van Kovář (2-1)

Telstar staat schitterend te combineren en komen zo door het blok in de zestien van PSV heen. Uiteindelijk is het Hetli die uithaalt en de keeper met een redding.

3u geleden

18:12

⚽ 66' - Telstar weer op voorsprong (2-1)

Brouwer legt de bal met de borst terug op Van Duijn, die kan uithalen en legt de bal koeltjes in de korte hoek.

3u geleden

18:11

🔁 65' - Wissel bij PSV (1-1)

Pepi gaat zichtbaar balend naar de kant, Boadu is zijn vervanger.

3u geleden

18:10

64' - Blessure bij Kovář

De keeper komt uit om een bal te pakken en botst hierbij met zijn hoofd op de knie van Van Duijn, de keeper lijkt verder te kunnen.

1 reactie
Geëindigd in 2-2 hahaha, volgens mij toch 1-1 beter opletten. Schandalig weer worden teveel fouten gemaakt.

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

JesseNL
15 Reacties
114 Dagen lid
10 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geëindigd in 2-2 hahaha, volgens mij toch 1-1 beter opletten. Schandalig weer worden teveel fouten gemaakt.

Telstar - PSV

Telstar
3 - 1
PSV
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
28
-18
27
15
Excelsior
28
-18
27
16
Telstar
27
-10
24
17
NAC
28
-21
23
18
Heracles
28
-37
19

