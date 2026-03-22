Teruglezen | Hoe Telstar voor de tweede keer dit seizoen van PSV won

PSV gaat zondagmiddag op bezoek bij Telstar. Afhankelijk van het resultaat eerder op de dag bij Feyenoord - Ajax zouden de Eindhovenaren zich in Velsen-Zuid tot kampioen kunnen kronen. De ploeg van Peter Bosz zal zich hoe dan ook willen revancheren in het BUKO Stadion. Eerder dit seizoen zorgde Telstar namelijk voor een enorme stunt door met 0-2 te winnen in het Philips Stadion. Het duel in Velsen-Zuid gaat om 16.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

90+4' - Wedstrijd afgelopen (3-1) Telstar boekt een knappe en verdiende overwinning op PSV. 90' - Extra tijd (3-1) De wedstrijd gaat nog minimaal vier minuten door. 🔁 88' - Wissel bij Telstar Brouwer verlaat het veld voor Oudsten. 86' - Grote kans voor PSV (3-1) De bal belandt voor de voeten van Boadu die van een meter of vier vrij kan schieten. Hij geeft geen kracht mee aan de bal waardoor het een makkelijke prooi is voor Koeman. 🔁 84' - Wissel bij Telstar (3-1) Owusu gaat er af voor Malone. 83' - Schot van Telstar (3-1) Koswal speelt zichzelf vrij en schiet, de bal beland via Kovář in het zijnet. 🟨 82' - Geel voor PSV (3-1) Saibari uit zijn onvrede op de scheidsrechter als hij geen vrije trap mee krijgt en krijgt hiervoor een gele kaart. 81' - Schot van Telstar (3-1) Weer een verre ingooi van Van Duijn, dit keer wordt hij goed weggewerkt maar is het Noslin die uit de tweede lijn nog schiet. De bal gaat hoog over. 🔁 75' - Dubbele wissel PSV (3-1) Veerman en Bajraktarević komen er in voor Perišić en Schouten. ⚽ 74' - Tejan met directe impact (3-1) BREAKING De aanvaller staat pas net binnen de lijnen maar schiet de bal al binnen. Een verre ingooi blijft hangen in de zestien en Tejan schiet hem met zijn eerste balaanraking in de verre hoek. 🔁 73' - Dubbele wissel Telstar (2-1) Tejan en Seedorf komen in het veld voor Brouwer en Hetli. 71' - Redding van Kovář (2-1) Telstar staat schitterend te combineren en komen zo door het blok in de zestien van PSV heen. Uiteindelijk is het Hetli die uithaalt en de keeper met een redding. ⚽ 66' - Telstar weer op voorsprong (2-1) BREAKING Brouwer legt de bal met de borst terug op Van Duijn, die kan uithalen en legt de bal koeltjes in de korte hoek. 🔁 65' - Wissel bij PSV (1-1) Pepi gaat zichtbaar balend naar de kant, Boadu is zijn vervanger. 64' - Blessure bij Kovář De keeper komt uit om een bal te pakken en botst hierbij met zijn hoofd op de knie van Van Duijn, de keeper lijkt verder te kunnen.