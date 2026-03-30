De goedkoopste tickets voor het EK 2028 in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zullen naar verwachting onder de €30 liggen. Dat betekent dat fans twee tickets kunnen kopen voor minder dan de prijs van een parkeerplek bij een groepswedstrijd van het WK deze zomer in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers die The Times maandag publiceerde.

Uefa heeft eerder al aangegeven dat 40 procent van de tickets voor het toernooi in de meest betaalbare categorieën moet vallen. Voor het EK 2024 in Duitsland lagen die prijzen op €30 en €60, en het lijkt erop dat Uefa van plan is die prijsklasse te behouden.

De prijsverschillen met het WK in Noord-Amerika zijn enorm. Fan bekritiseerden de torenhoge kosten voor tickets en extra uitgaven zoals parkeren en vervoer. Zo kost een parkeerplek bij een groepswedstrijd in Arlington, nabij Dallas, maar liefst $75 (€65). Daarnaast meldt The Times dat de Massachusetts Bay Transportation Authority van plan is om de prijs voor een retourticket van het centrum van Boston naar het Gillette Stadium tijdens het WK te verhogen van $20 (€18) voor NFL-wedstrijden naar $75 (€65) voor WK-wedstrijden.

Uefa wil een premiumcategorie aan stoelen introduceren, waarmee de totale opbrengst van tickets stijgt. De verkoop van de drie miljoen tickets begint na de loting in december 2027. Volgens de bond wordt het een “eerlijk, transparant en fan-first ticketproces”, waarbij supporters die geluk hebben in de loting tickets kunnen kopen voor alle zeven wedstrijden, inclusief de finale, voor ongeveer €325.

Voor voetbalfans betekent dit dat het EK 2028 een van de meest toegankelijke grote toernooien van de komende jaren wordt, terwijl het WK juist wordt geassocieerd met extreem hoge uitgaven. Naast de ticketprijzen moeten supporters in de VS ook rekening houden met dure extra’s zoals vervoer en parkeren, iets wat in Europa veel goedkoper en toegankelijker blijft.