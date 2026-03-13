Mocht Ajax na dit seizoen Óscar García aanstellen als nieuwe hoofdtrainer, dan maakt de club een flinke fout door hem nu al als tijdelijk opvolger van Fred Grim aan te stellen. Dat stelt Wim Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Ajax nam een week geleden afscheid van interim-trainer Grim na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij FC Groningen. Technisch directeur Jordi Cruijff voelde zich gedwongen om in te grijpen, want het spel van de Amsterdammers ging met de week achteruit. Omdat Ajax tweede wil worden in de Eredivisie, moest er volgens de beleidsbepaler op korte termijn iets veranderen.

'Een trainerswissel kan voor een schokeffect zorgen en het is niet zo dat de logica om afscheid te nemen van Fred Grim als hoofdtrainer van Ajax ontbreekt', begint Grim. 'Alleen zal de Spanjaard Oscar García het in Amsterdam met dezelfde spelers moeten doen als zijn voorgangers John Heitinga en Grim.'

De oud-voetballer denkt echter dat het lastig wordt voor Garcia, omdat hij de derde Ajax-trainer van dit seizoen is: 'Als een spelersgroep wordt geconfronteerd met een derde nieuwe trainer in één seizoen, dan zijn die spelers vaak al zodanig murw gebeukt dat het ze allemaal weinig meer uitmaakt. Na tik op tik gekregen te hebben, is de heersende gedachte dat het toch ook met de nieuwe man niets zal worden.'

Kieft vraagt zich af of Ajax de bedoeling heeft om García volgend seizoen aan te houden als hoofdtrainer. Zo ja, dan is de interim-klus volgens hem onbegrijpelijk: 'Als het de bedoeling van Ajax is om volgend seizoen door te gaan met García, kan het daarom zomaar verkeerd aflopen nu hij acht wedstrijden voor het einde is ingestapt. Hij zal beschadigd raken als hij de Champions League mist met Ajax. Los van de vraag of hij sowieso geschikt is om trainer van Ajax te worden. Van zijn cv val je niet steil achterover.'