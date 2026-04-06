is zondagavond in Studio Voetbal uitgebreid besproken na het veiligstellen van de landstitel door PSV. Waar oud-voetballer Boudewijn Zenden de aanvallende middenvelder als de absolute smaakmaker van het elftal ziet, plaatsen Wim Kieft en Rafael van der Vaart hun vraagtekens bij de wisselvalligheid en een eventuele toekomstige stap van de Marokkaans international.

PSV won zaterdag met 4-3 van FC Utrecht, een duel waarin Saibari twee keer trefzeker was. Zenden benadrukte op televisie dat de aanstaande titel een teamprestatie is en prees spelers als Ivan Perisic en aanvoerder Jerdy Schouten, maar lichtte Saibari er specifiek uit. "Saibari is voor mij echt de speler die met individuele acties het verschil kan maken", aldus Zenden. Volgens de analist hielp de middenvelder, die dit seizoen in alle competities al twintig doelpunten maakte, PSV in het weekend over het dode punt heen. "Daardoor is hij voor mij wel echt de smaakmaker van het seizoen", voegde hij daaraan toe. Dat Saibari ook mindere fases kende, hoort volgens Zenden bij een jonge speler die zich nog moet ontwikkelen.

Artikel gaat verder onder video

Kieft kijkt echter met een andere blik naar het spel van de PSV'er.. De oud-spits vindt de middenvelder nog te wisselvallig en stelt dat hij moet doorpakken. "Elke keer denk je hij is er, ook in de Champions League een aantal wedstrijden, maar daarna zakt het weer in", zo oordeelde Kieft. Hij roemt de kracht, snelheid en techniek van Saibari, maar ziet tegelijkertijd een groot verval. "Soms krijg je het idee dat hij het idee heeft dat het allemaal wel lekker gaat. Het is iets mentaals en of het gemakzucht is kan ik niet zeggen, maar het verval is soms wel nog groot."

Van der Vaart sloot zich aan bij de woorden van zijn collega en betwijfelt of Saibari op termijn mee kan in de Europese top. Hij stelt dat de fysieke voordelen van de PSV'er in een competitie als de Premier League wegvallen, omdat iedere speler daar krachtig is. "Heeft hij dan nog echt een hele goede techniek, is hij dan echt nog heel snel weg? Ik denk het niet", vroeg Van der Vaart zich hardop af. Zenden was het ermee eens dat de Engelse competitie zeer explosief is en stelde dat de techniek and snelheid van de middenvelder wellicht beter in Spanje passen. "Bij Barca en Real gaat hij niet spelen, maar iets eronder denk ik wel", besloot Zenden, die benadrukte dat Saibari een stap moet zetten om zich verder te kunnen ontwikkelen.