Live voetbal

Analisten twijfelen aan doorbraak Saibari op hoogste niveau

6 april 2026, 09:19
Ismael Saibari
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Ismael Saibari is zondagavond in Studio Voetbal uitgebreid besproken na het veiligstellen van de landstitel door PSV. Waar oud-voetballer Boudewijn Zenden de aanvallende middenvelder als de absolute smaakmaker van het elftal ziet, plaatsen Wim Kieft en Rafael van der Vaart hun vraagtekens bij de wisselvalligheid en een eventuele toekomstige stap van de Marokkaans international.

PSV won zaterdag met 4-3 van FC Utrecht, een duel waarin Saibari twee keer trefzeker was. Zenden benadrukte op televisie dat de aanstaande titel een teamprestatie is en prees spelers als Ivan Perisic en aanvoerder Jerdy Schouten, maar lichtte Saibari er specifiek uit. "Saibari is voor mij echt de speler die met individuele acties het verschil kan maken", aldus Zenden. Volgens de analist hielp de middenvelder, die dit seizoen in alle competities al twintig doelpunten maakte, PSV in het weekend over het dode punt heen. "Daardoor is hij voor mij wel echt de smaakmaker van het seizoen", voegde hij daaraan toe. Dat Saibari ook mindere fases kende, hoort volgens Zenden bij een jonge speler die zich nog moet ontwikkelen.

Artikel gaat verder onder video

Kieft kijkt echter met een andere blik naar het spel van de PSV'er.. De oud-spits vindt de middenvelder nog te wisselvallig en stelt dat hij moet doorpakken. "Elke keer denk je hij is er, ook in de Champions League een aantal wedstrijden, maar daarna zakt het weer in", zo oordeelde Kieft. Hij roemt de kracht, snelheid en techniek van Saibari, maar ziet tegelijkertijd een groot verval. "Soms krijg je het idee dat hij het idee heeft dat het allemaal wel lekker gaat. Het is iets mentaals en of het gemakzucht is kan ik niet zeggen, maar het verval is soms wel nog groot."

Van der Vaart sloot zich aan bij de woorden van zijn collega en betwijfelt of Saibari op termijn mee kan in de Europese top. Hij stelt dat de fysieke voordelen van de PSV'er in een competitie als de Premier League wegvallen, omdat iedere speler daar krachtig is. "Heeft hij dan nog echt een hele goede techniek, is hij dan echt nog heel snel weg? Ik denk het niet", vroeg Van der Vaart zich hardop af. Zenden was het ermee eens dat de Engelse competitie zeer explosief is en stelde dat de techniek and snelheid van de middenvelder wellicht beter in Spanje passen. "Bij Barca en Real gaat hij niet spelen, maar iets eronder denk ik wel", besloot Zenden, die benadrukte dat Saibari een stap moet zetten om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
25
14
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws