Anthony Correia bevestigt gesprekken over vertrek bij Telstar

4 april 2026, 22:02
Anthony Correia
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Anthony Correia heeft met FC Utrecht gesproken over zijn toekomst. Dat bevestigt de hoofdtrainer van Telstar zaterdagavond na de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (0-2 nederlaag).

Correia is naar verluidt in beeld om Ron Jans na dit seizoen op te volgen als coach van FC Utrecht. Transferjournalist Mounir Boualin meldde eerder deze week dat de club uit de Domstad ongeveer één miljoen euro zal moeten betalen om het tot medio 2027 doorlopende contract van Correia bij Telstar af te kopen.

Correia geeft na het duel met FC Groningen toe dat hij ‘koffie heeft gedronken’ met FC Utrecht. “In deze fase en eigenlijk ook vorig seizoen in deze fase ga je weleens koffie drinken met clubs. Iedereen binnen Telstar weet dat ik Utrecht een hele mooie club vind. Ik heb zeker koffie gedronken”, vertelt de oefenmeester voor de camera van ESPN.

“Hoever het gaat: geen idee. Dat zullen we zien. Voor nu is het niet helemaal relevant. Vandaag hebben we tegen Groningen gespeeld. Dat ging niet goed. En volgende week spelen we tegen Utrecht. Die moeten we zien te verslaan.”

“In de voetbalwereld is het zo dat er richting het einde van het seizoen kennis wordt gemaakt door mensen en dat je koffie gaat drinken”, vervolgt Correia. “Ik heb wel vaker koffie gedronken en ook met Utrecht. We gaan zien hoe dit zich ontwikkelt. Dat het een prachtig mooie club is, dat lijkt me duidelijk. En zo zijn er nog meer. Maar voor nu is gewoon de focus volledig op Telstar.”

“Het is leuk dat de wereld zoveel weet en dat social media zo heftig is. In sommige dingen zitten waarheden en in sommige dingen niet. Wat ik je wel wil vertellen, is dat wij heel graag bij Telstar bezig zijn. Dat is hetgeen waar we echt invloed op hebben en dat doen we graag”, aldus Correia.

Anthony Correia zou een geschikte trainer zijn voor FC Utrecht

Telstar
Team: Telstar
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (2 mei 1982)

