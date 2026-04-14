hoeft het WK nog niet uit zijn hoofd te zetten. De aanvaller van Bournemouth heeft goed nieuws gekregen over zijn blessure en lijkt dit seizoen nog minuten te kunnen maken in de Premier League.

Kluivert staat al sinds begin januari aan de kant vanwege een blessure aan zijn linkerknie, waarvoor hij een operatie heeft ondergaan. "Ik heb gisteren goed nieuws gekregen", vertelt de oud-Ajacied aan ESPN. "Het herstel verloopt heel voorspoedig en de arts is erg tevreden over wat hij ziet; dat komt hij bij een dergelijke blessure niet vaak tegen. Ik train nu iets langer dan twee weken alleen buiten en dat zal nog zeker twee weken duren."

Daarna hoopt Kluivert weer bij de groep aan te sluiten: "Hopelijk train ik over drie weken weer met het team mee. Dan zitten we in mei en moet ik gewoon een goede maand draaien om Koeman te laten zien dat ik er klaar voor ben."

Nu de 26-jarige voetballer groen licht heeft gekregen, heeft hij direct contact opgenomen met de bondscoach: "Ik heb hem meteen een update gestuurd over de situatie. Hij heeft me al een berichtje teruggestuurd, dat zal ik zo even beluisteren. Spannend, haha."

Koeman hecht er veel waarde aan dat spelers in de slotfase van de competitie speelminuten maken. Gebeurt dat niet, dan lijkt de kans op WK-deelname kleiner. Voor geblesseerde spelers zoals Memphis en Kluivert brengt deze fase van het seizoen daarom extra spanning met zich mee.