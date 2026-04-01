Er is goede hoop dat de spelers die momenteel aan de kant staan door de zogenoemde paspoortgate, binnen afzienbare tijd weer in actie kunnen komen. Volgens verslaggever Cristian Willaert wordt er achter de schermen gewerkt aan een oplossing waardoor de getroffen voetballers binnen een paar weken weer speelgerechtigd zijn, zo vertelt hij bij Voetbalpraat.

Spelers zouden dan niet hoeven te voldoen aan de strenge inkomenseisen die normaal gesproken gelden voor spelers van buiten de Europese Unie. De Eredivisie CV (ECV), de belangenbehartiger van de achttien clubs uit de Eredivisie, heeft de leiding genomen in dit dossier en is in overleg getreden met overheidsinstanties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hoewel er nog niets definitief is, is de verwachting dat de afwikkeling geen maanden meer in beslag zal nemen, zo meldt Willaert.

De paspoortgate houdt het Nederlandse voetbal sinds eind maart in zijn greep, nadat bleek dat diverse spelers met een dubbele nationaliteit mogelijk onbedoeld hun Nederlandse paspoort zijn kwijtgeraakt. Onder meer Dean James, Tjaronn Chery en Virgil Misidjan kwamen hierdoor recentelijk in de problemen. De beoogde uitweg richt zich op een constructie waarbij voetballers die in Nederland zijn opgegroeid een permanente verblijfsvergunning krijgen.

Met zo'n vergunning vervalt de plicht voor een werkvergunning en hoeven clubs niet het verplichte niet-EU-salaris van honderdduizenden euro's te betalen. Tegelijkertijd behouden de spelers de mogelijkheid om als international uit te komen voor landen als Indonesië of Suriname.

Willaert: 'Spelers slachtoffer van slechte adviezen'

Volgens Willaert zijn veel van de betrokken spelers het slachtoffer geworden van slechte adviezen. "Vertegenwoordigers die hen daartoe hebben verleid, zeiden dan dat ze nog even snel een Nederlands paspoort aan moesten vragen", stelt de verslaggever.

"Zodat ze de komende tien jaar gewoon vrij zouden kunnen reizen in Europa en geen problemen zouden hebben met werkvergunningen", voegt hij daaraan toe. Bij een eventuele rechtszaak zou de strenge toepassing van de regels wel eens stand kunnen houden, maar Willaert wijst erop dat rechters ook kijken naar de maatschappelijke gevolgen. "Het Nederlands recht kijkt ook altijd naar redelijkheid en billijkheid."

Zonder coulance dreigt er een hard gelag voor de voetballers. "Als die regels echt allemaal zo streng worden gehanteerd, zouden spelers bij wijze van spreken voor het minimumloon op het tweede niveau van België terecht kunnen komen", aldus de journalist.

De huidige impasse ontstond mede doordat de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO) de clubs het advies gaf om de betreffende spelers voorlopig niet te laten trainen en spelen. Ook de KNVB waarschuwde de clubs onlangs expliciet dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het controleren van de speelgerechtigdheid. Willaert is kritisch op de houding van de voetbalinstanties en vindt dat zij de spelers in de kou hebben laten staan. "Je had kunnen zeggen dat je achter de speelgerechtigde verklaringen staat die aan het begin van het seizoen zijn afgegeven. Het heeft mij verbaasd dat ze dat niet hebben gedaan", besluit hij.