LIVE Champions League | Luis Diaz met een schitterende aansluitingstreffer

Paris Saint-Germain en Bayern München staan dinsdagavond tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. De wedstrijd op het Parc des Princes gaat om 21.00 uur van start. De Fransen waren in de vorige ronde met ruime cijfers te sterk voor Liverpool, terwijl Bayern München na twee verhitte duels afrekende met Real Madrid. Volg het duel tussen de twee grootmachten hier van minuut tot minuut.

LIVE Champions League: Paris Saint-Germain - Bayern München Sorteer op: Laatste Oudste 🔁 83' - Dubbele wissel bij PSG (5-4) Nuno Mendes liep al op zijn laatste benen en mag nu op de bank plaatsnemen voor Lucas Hèrnandez. Ook Kvaratshelia gaat naar de kant voor Mayulu. 🟨 80' - Geel voor PSG (5-4) Ook de derde kaart is voor de thuisploeg, Hakimi uit iets te hard zijn kritiek op de scheidsrechter. 🔁 78' - Wissel bij Bayern (5-4) Musiala verlaat het veld voor Goretzka. 🟨 77' - Geel voor PSG (5-4) Ruiz deelt een beuk uit aan Olise als de bal al weg is. Hij ontvangt hiervoor een gele kaart. 74' - Bayern komt er beter in (5-4) De ploeg van Kompany zit weer in een dreigende fase. Olise komt niet langs Ruiz, die een corner weggeeft. 🔁 70' - Wissel bij PSG (5-4) Doué verlaat het veld voor Barcola. ⚽ 69' - Weergaloze goal (5-4) BREAKING Luis Diaz maakt een heerlijke goal. Hij plukt de bal weergaloos uit de lucht, stuurt Marquinhos het bos in en maakt heerlijk af. Alles om nog voor te spelen. ⚽ 65' - Doelpunt nummer acht (5-3) BREAKING Wat een pot. De vrije trap van Kimmich belandt op het hoofd van Upamecano bij de tweede paal. Hij schampt de bal heel licht, maar het is voldoende om de keeper te kloppen. 🔁 64' - Wissel bij PSG (5-2) Fabian Ruiz komt voor Warren Zaïre-Emery. 62' - Safonov grijpt in (5-2) Luis Diaz baant zich een weg door de Franse defensie heen, maar stuit op de keeper. ⚽ 59' - Ze zijn los (5-2) BREAKING Dembélé schiet zijn tweede van de avond binnen. PSG schiet uit de startblokken in de tweede helft en neemt ruim afstand van de Duitsers. ⚽56' - Paris neemt afstand (4-2) BREAKING Er ligt aan beide zijkanten heel veel ruimte bij Bayern. Hakimi wordt achter de verdediging van Bayern gelanceert. Hij geeft de bal voor, maar de bal shiet langs de twee aanvallers die gepositioneerd staan heen. Dan is daar ineens Khvicha Kvaratskhelia, die de bal gecontroleerd binnenschiet. 52' - Kans voor Bayern (3-2) Laimer krijgt de bal mee in de loop, maar komt niet lekker uit met zijn passen. Hij krijgt de bal niet onder controle en kan niet goed uithalen. 51' - PSG wil een penalty (3-2) Kvaratshkelia maakt een mooie actie aan de linkerkant en schiet in plaats van de bal tegen het been van Upamecano aan. Niets aan de hand.