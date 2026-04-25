LIVE Eredivisie | Ajax slaat toe: Gloukh mag vogelvrij binnenschieten

25 april 2026, 20:00   Bijgewerkt: 20:25
Ajax speelt tegen NAC Breda in de Eredivisie
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Om te blijven dromen van plek twee in de Eredivisie mag Ajax zaterdagavond om 20.00 uur absoluut geen punten verspelen op bezoek bij degradatiekandidaat NAC Breda. De Amsterdammers willen sowieso bij de eerste vier eindigen. Door de bekerwinst van AZ is de huidige nummer vijf namelijk veroordeeld tot de Europese play-offs, die bovendien niet in de eigen Johan Cruijff Arena worden gespeeld. NAC heeft, zoals bekend, heel andere belangen. De Brabanders verkeren in degradatienood, al is de aansluiting met de veilige plekken gevonden. Vorig jaar wist NAC Ajax nog te verslaan in eigen huis. Lukt dat opnieuw? Mis in dit liveblog niets van NAC – Ajax!

20:38

35'- Uitstekende variant

Goede variant uit de vrije trap: Leemans kiest voor een strakke pass op Nassoh, die de bal vervolgens klaarlegt voor Paula. Zijn vrije schietkans wordt geblokt door een ploeggenoot, waardoor Paes niet in actie hoeft te komen. 

20:36

33'- Mogelijkheid voor NAC?

Rosa haalt Odoi onderuit aan de zijkant van de rand van de zestien. Komt daar een kansje aan voor NAC? De positie is in ieder geval aardig. 

20:32

29'- Knullige valpartij

Illustratief moment in minuut 29. Odoi ontvangt de bal aan de rechterkant, neemt hem aan en glijdt vervolgens uit. De bal hobbelt knullig over de zijlijn. 

20:31

28' - Weinig vermaak

Na de 0-1 van Gloukh lijkt NAC wat aangeslagen. Ajax controleert, maar komt niet tot kansen. 

20:24

20' - Vogelvrije Gloukh

Ajax opent de score, maar wat staat NAC hier te slapen. Na een goede crosspass van Berghuis heeft Godts de spelers voor het uitzoeken voor het doel. Gloukh staat vogelvrij, krijgt de bal, kan aannemen én rustig afwerken. 

20:23

20' - 0-1 Ajax

Daar is de openingstreffer voor Ajax. Oscar Gloukh maakt hem! 

20:22

20' - NAC de bovenliggende partij

Na twintig minuten heeft NAC tot dusverre het betere van het spel. De degradatiekandidaat kreeg al diverse kleine kansjes. Via Weghorst was Ajax één keer gevaarlijk. 

20:19

16' - Brym jaagt over

NAC meldt zich opnieuw voor het doel van Paes. Dit keer valt de bal voor de voeten van Brym, die hem over jaagt.

20:17

14' - Pijn bij Kemper

Kemper had zojuist verzorging nodig na een duel uit een corner, maar de NAC-aanvoerder kan verder.

20:12

9'- Rosa met het schot

Afstandschot van Rosa, maar weinig problemen voor Bielica, die de bal wederom recht op zich af ziet komen. 

20:09

6'- Grote kans Weghorst

Daar is Ajax voor het eerst! Godts lepelt de bal voor op Weghorst, die de bal recht op Bielica af kopt. Met enige moeite voorkomt de Pool de 0-1. 

20:09

6'- Nassoh dolt Gaaei

Gaaei wordt te kijk gezet door Nassoh, wiens voorzet uiteindelijk over Soumano gaat. 

20:08

5' - Eerste kans is voor NAC

Na vijf minuten is daar de eerste kans van de wedstrijd. Een schot van Paula wordt geblokt door Baas. Corner voor NAC. 

20:03

1' - We zijn begonnen!

We zijn begonnen in Breda. Pak NAC drie belangrijke punten in de strijd om handhaving, of blijft Ajax in de race om plek twee?

20:03

De toss zit erop: Ajax trapt af

We gaan beginnen. Steven Berghuis wint de toss en Ajax mag aftrappen. 

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.390 Reacties
1.006 Dagen lid
13.845 Likes
Het is nu erop of eronder!!

NAC - Ajax

NAC Breda
20:00
Ajax
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
31
7
49
7
Utrecht
30
13
44

