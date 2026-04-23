LIVE Eredivisie | Pepi zet PSV al heel vroeg op voorsprong

23 april 2026, 21:00   Bijgewerkt: 21:11
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Al feestend boekte PSV enkele dagen na de kampioensfestiviteiten opnieuw een zege, ditmaal op Sparta Rotterdam (0-2). De Eindhovenaren hadden geen enkele last van een kater en lieten wederom zien waarom zij dit seizoen de beste ploeg van de Eredivisie zijn. Zaterdagavond om 21.00 uur komt PEC Zwolle op bezoek in het Philips Stadion. Ook dan zal de ploeg van Peter Bosz vooral spelen om het eigen publiek te vermaken. De bezoekers staan op de dertiende plaats en lijken met 34 punten veilig, al heeft de geschiedenis uitgewezen dat dit geen garantie is. In dit liveblog mis je niets van het duel tussen PSV en PEC Zwolle.

LIVE Eredivisie: PSV - PEC Zwolle

21:33

30' - Til net te laat (1-0)

Daar had de voorsprong verdubbelt kunnen worden. Driouech speelt zichzelf vrij aan de linkerkant en geeft de bal voor. Niemand van PEC ruimt op en zo rolt de bal ineens door naar de tweede paal. Als Guus Til iets eerder is kan hij zonder moeite de 2-0 binnentikken, maar de middenvelder is nog onderweg.

21:31

27' - PSV heeft de controle (1-0)

De Eindhovenaren hebben volledige regie over de wedstrijd. Zelf zoeken ze rustig naar een kans en bij balverlies veroveren ze hem heel snel weer terug. Het lijkt een makkelijke avond te worden voor de kampioen.

21:23

20' - Schot van PSV (1-0)

De wedstrijd verloopt wat stroefjes. PEC leunt achterover en loert op een opening, maar vind deze niet onder de druk van PSV uit. PSV valt vooral aan maar komt vaak niet door de Zwolse verdediging heen. Dit keer komt de bal toevallig voor de voeten van Mauro, de Braziliaan haalt uit maar kan niet goed plaatsen.

21:16

13' - Eerste schot voor PEC (1-0)

Buurmeester geeft een schiterende bal op Aertssen waardoor er ineens veel ruimte ligt achter de verdeding van PSV. Hij wacht alleen net te lang en schiet heel zachtjes in de handen van Olij.

21:11

⚽ 8' - Pepi doet het (1-0)

Uit het niets is daar al de voorsprong. Bajraktarević krijgt alle ruimte voor een voorzet en geeft deze voortreffelijk. Pepi hoeft hem alleen iets de raken met het hoofd en De Graaff is kansloos.

21:08

6' - Eerste echte kans (0-0)

Van den Berg geeft de bal in één keer mee naar Driouech op de linkeflank. De Marokkaan trekt naar binnen en krult de bal op goal. De Graaff kan hem redden.

21:06

3' - Eerste aanval PSV (0-0)

Pepi neemt een hoge bal aan met de borsts en legt klaar voor Til die kan uithalen. De Amerikaan stond echter buitenspel.

21:02

0' - We zijn begonnen! (0-0)

PEC trapt af voor de eerste helt, de bal rolt in Eindhoven.

21:01

WK Saibari niet op de tocht

Peter Bosz kwam voor de wedstrijd voor de camera's bij ESPN, hier ging hij dieper in op de blessure van Saibari.

20:56

Groot onthaal PSV

De kersverse kampioenen worden in eigen huis goed onthaald door het eigen publiek. Bij de eerste thuiswedstrijd na het winnen van het kampioenschap pakt de club groots uit met papieren kampioensschalen en een lichtshow.

20:38

Vorige ontmoeting

De vorige ontmoeting was voor PSV een makkelijke overwinning. In oktober stonden de ploegen tegenover elkaar, toen wonnen de Eindhovenaren overtuigend met 4-0 nadat Tristan Gooijer een rode kaart pakte in de 62e minuut. De goals kwamen die dag van Flamingo, Veerman, Man en Saibari.

20:09

Opstelling PEC

Ook de opstelling van PEC Zwolle is bekend. Hier valt het voornamelijk op dat smaakmaker Younes Namli ontbreekt.

Opstelling PEC: De Graaff; Aertssen, Graves, MacNulty, Floranus; Thomas, Buurmeester, Oosting; De Rooij, Kostons, Velanas

19:59

Opstelling PSV

De elf namen van Peter Bosz staan op papier. Veerman keert bij PSV terug in de basis na één duel afwezigheid door een blessure. Saibari ontbreekt, eerder was al bekend dat hij uit voorzorg voor het WK niet meer zou spelen. Ook oël van den Berg zal starten in de basis en Nick Olij maakt zijn debuut onder de lat.

Opstelling PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro; Veerman, Van den Berg, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech

19:09

Welkom in het blog!

Goedenavond en welkom in het liveblog van PSV - PEC Zwolle! De kampioenen nemen het in eigen huis op tegen PEC, dat zichzelf al veilig heeft gespeeld. Voor beide ploegen staat er niet veel meer op het spel. Weten ze er desondanks toch een vermakelijke avond van te maken? We gaan het de komende uren meemaken.

Lees ook:
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Joël Drommel van Sparta

Transfernieuws over Joël Drommel: ‘Hij is niet haalbaar, al willen we heel graag’

  • Gisteren, 11:52
  • Gisteren, 11:52
  • 2
AZ-middenvelder Sven Mijnans

Valentijn Driessen: 'Sven Mijnans moet naar PSV'

  • ma 20 april, 22:54
  • 20 apr. 22:54
  • 2
Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

