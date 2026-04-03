zet een punt achter zijn interlandcarrière. Na de verloren play-offs om deelname aan het WK heeft Chery besloten om plaats te maken voor de volgende generatie. De 37-jarige spelmaker van NEC kwam sinds 2021 tien keer in actie voor Suriname.

Chery maakt zijn besluit bekend in een bericht op Instagram. "Dit was hem", opent hij. "Way back begon het bij Suriprofs 2012, tot aan Natio. Het was een onwerkelijke droom, helemaal tot aan het moment dat we bijna kwalificeerden voor het WK. In mijn carrière heb ik al veel mogen meemaken, maar mijn grote droom was om met Suriname naar het WK te gaan. Helaas is het ons niet gelukt. Dat zal voor mij altijd een pijnlijk moment blijven in mijn carrière, ook omdat ik weet dat die droom voor mij helaas niet meer haalbaar zal zijn."

Artikel gaat verder onder video

Suriname verloor de halve finale van de play-offs met 2-1 van Bolivia. "Toch is de trots groter dan de teleurstelling. Wat wij met de staf en topspelers hebben bereikt, en hoe we Suriname wereldwijd op de kaart hebben gezet, is iets om enorm trots op te zijn."

"Vanaf nu ga ik genieten van de nieuwe generatie die eraan komt, en van de jongens die er natuurlijk al zijn", vervolgt Chery zijn bericht. "Jullie als fans gaan nog veel van hen genieten, zoals ik dat altijd heb gedaan. Vooral om met hen op het veld te staan en die sfeer te voelen die je bijna nergens anders vindt."

"Bedankt aan iedereen die ons altijd heeft gesteund. Als laatste wil ik laten weten dat ik altijd ontzettend veel liefde heb gevoeld. De waardering die ik van alle Surinamers heb ontvangen, en van iedereen en overal die mij als speler heeft gesteund, is ongekend", concludeert Chery.

Collega's reageren massaal

Onder zijn bericht zijn veel reacties van collega's te lezen. Zo schrijft doelman Etienne Vaessen van Suriname: "Man met een groot hart. ❤️ Dankbaar dat ik met Suriname met je heb mogen spelen." Shaquille Pinas, 36-voudig international van Suriname, reageert: "Dankbaar dat ik het veld met je mocht delen cappie (captain, red.). ❤️ Je zal voor altijd speciaal blijven voor Suriname."

Ook Brian Tevreden, directeur voetbalzaken bij de Surinaamse bond, komt met een mooie reactie. "Er zijn spelers, en er zijn meesters. Tjaronn, jij hoort bij die laatste groep. 🎩⚽️ Bedankt dat je met zoveel trots voor Suriname hebt gekozen en ons hebt laten zien wat een echte nummer 10 kan doen. Voor mij ben je de allergrootste op die positie. Dankjewel voor de mooie jaren en de onvergetelijke momenten in het groen-wit-rood."