Arno Vermeulen heeft zondagavond in het televisieprogramma Studio Voetbal hard uitgehaald naar de defensie van PSV. Hoewel de Eindhovenaren zich dit weekend tot landskampioen kroonden, staat de club volgens de analist voor een cruciale zomer waarin de achterhoede flink op de schop moet.

Aan tafel bij het praatprogramma was Vermeulen meedogenloos over de huidige defensieve opties van de kersverse kampioen. Volgens de commentator ontkomt de club er niet aan om elk jaar nieuwe verdedigers te halen en richtte hij zijn pijlen specifiek op Armando Obispo. "Daar moeten ze gewoon een keer afscheid van nemen, die is niet goed genoeg", zo luidde het ]oordeel van Vermeulen.

De zorgen over de bezetting in het Philips Stadion worden richting het komende seizoen alleen maar groter. PSV zag Jerdy Schouten afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht zwaar geblesseerd uitvallen met een afgescheurde voorste kruisband, waardoor de middenvelder maandenlang buitenspel staat. Daarnaast speelde Ryan Flamingo volgens Vermeulen nauwelijks een rol van betekenis. Omdat de spoeling dunner wordt, eist Vermeulen actie met het oog op de Europese ambities. "Je hebt ervaring nodig, want je wil in de Champions League ver komen."

Om de gewenste routine aan de selectie toe te voegen, kwam Vermeulen met twee opvallende suggesties op de proppen. Zo ziet hij in Stefan de Vrij de ideale kandidaat. De mandekker beschikt bij Internazionale over een aflopend contract en lijkt komende zomer transfervrij te vertrekken uit Italië. Ook Nathan Aké werd genoemd als serieuze optie. De Oranje-international fungeert bij Manchester City voornamelijk als rotatiespeler en kwam dit seizoen tot veertien optredens in de Premier League. "Als je Aké bent en je zit alleen maar op de bank, dan wil je toch spelen bij PSV?" vroeg Vermeulen zich hardop af.

Tafelgenoot Boudewijn Zenden plaatste direct zijn vraagtekens bij de haalbaarheid van dergelijke transfers. De oud-international betwijfelt of gearriveerde namen uit de Europese top wel oren hebben naar een rentree op de Nederlandse velden. "Als je terugkomt en je speelt een keer een mindere wedstrijd, word je al snel afgeschreven als te oud", waarschuwde Zenden. De discussie maakt duidelijk dat een actieve transferzomer voor PSV onvermijdelijk lijkt, waarbij grote namen volgens Vermeulen niet geschuwd mogen worden.