LIVE Champions League | PSG met voorsprong de rust in, hoofdrol voor scheidsrechter

Na een ongekend doelpuntenfestijn in Parijs is er voor Bayern München en Paris Saint-Germain nog alles om voor te spelen in Duitsland in de return van de halve finale van de Champions League. Liefst negen treffers vielen er vorige week in het Parc des Princes, toen PSG met een 5-4 overwinning van het veld stapte. Kan het duel in de Allianz Arena opnieuw aan de torenhoge verwachtingen voldoen? De wedstrijd begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Champions League: Bayern München - Paris Saint-Germain Sorteer op: Laatste Oudste 45+3' - Rust (0-1) De eerste helft zit er op. Pinheiro pakt een hoofdrol door zijn twee beslissingen. Het is niet zo'n spektakelstuk als vorige week, mede omdat PSG achteroverleunt na hun vroege goal. Bayern zal aan de bak moeten als ze de finale nog willen bereiken. 🟨 45+2' - Geel voor PSG (0-1) Kvaratshkelia pakt op slag van rust geel. Bayern wint een vrije trap op het middenveld, maar de Georgiër dribbelt eerst door en tikt dan de bal nog weg. Kijkers van de wedstrijd boos Ook vanuit huis wordt er fel gereageerd op de beslissingen van de scheidsrechter. Lees het hieronder: Kijkers van Bayern München - PSG zijn ongelooflijk boos: ‘Dit is crimineel!’ Tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en PSG zorgde scheidsrechter João Pinheiro voor controverse met beslissingen die tot woede leidden bij Bayern en kijkers. Pinheiro spaarde Nuno Mendes en weigerde een strafschop voor Bayern. Lees verder 45' - Extra tijd (0-1) De eerste helft gaat nog minimaal twee minuten langer door. 44' - Nog een keer Musiala (0-1) In tweede instantie kan de middenvelder weer gevaarlijk zijn. Hij komt vanaf links en haalt uit naar de verre hoek, de bal gaat naast. 44' - Safonov belangrijk (0-1) Musiala komt door het midden en krijgt alle ruimte om uit te halen met links. De bal gaat niet heel strak in de hoek en keeper van PSG ligt op tijd in de weg. 41' - Diaz loopt zichzelf vast (0-1) Voor de tweede keer achter elkaar lukt het de Colombiaan niet om er langs te komen. De eerste actie is goed, maar daarna loopt hij vast. Bayern maakt het spel, maar mist het vleugje magie van vorige week. 34' - Gemoederen lopen op (0-1) Het Bayern-publiek wordt venijnig en gooien proppen en andere dingen richting de cornervlag waar PSG mag trappen. Neuer loopt er in en brengt de fans tot bedaren. 34' - Neuer redt Bayern (0-1) De bal wordt uit de vrije trap over de verdediging heen gelegd. Neves duikt plots op en kan ondanks zijn lengte goed koppen naar de verre hoek. Neuer reageert snel en is binnen no time in de hoek om de bal er uit te houden. 🟨 33' - Geel voor Bayern (0-1) Stanisic loopt in de rug van Doué en vloert hem hierbij. Hij ontvangt hiervoor een gele kaart. 31' - Weer geen hands (0-1) Een ploeggenoot schiet de bal bij het uitverdedigen keihard op de hand van Vitinha. Pinheiro laat de VAR er naar kijken maar deze komt niet op de lijn. Weer een opmerkelijk moment. 29' - Bayern wil geel zien (0-1) Laimer wil langs Mendes en schiet hierbij de bal op zijn onderarm. Pinheiro bestraft het niet en geeft de bal zelfs aan PSG. Hier lijkt Mendes te ontsnappen aan rood. 27' - Rakelings over (0-1) Olise komt weer met een van zijn snelle acties. Mendes weet dat hij naar binnen wil maar kan er niks aan doen. Een schot richting de verre bovenhoek gaat rakelings over. Laad meer