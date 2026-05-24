De beruchte Italiaanse crimineel Renato Vallanzasca heeft serieuze plannen gemaakt om Marco van Basten te ontvoeren in diens periode bij AC Milan. Dat onthult een voormalig celgenoot van Vallanzasca, Giampaolo Manca, in een interview met de krant Corriere della Sera.

Van Basten (inmiddels 61) stond vanaf 1987 onder contract bij AC Milan, waar hij samen met landgenoten Frank Rijkaard en Ruud Gullit grote indruk maakte in het elftal dat trainer Arrigo Sacchi had gebouwd. In 201 officiële wedstrijden namens de Rossoneri trof Van Basten liefst 125 keer doel; met Milan won San Marco onder meer tweemaal de Europa Cup 1. Ook werd hij in zijn Italiaanse jaren drie keer onderscheiden met de hoogste individuele prijs in het mondiale voetbal, de Ballon d'Or.

Manca, voormalig maffioso, vertelt dat hij in de Opera-gevangenis in Milaan de cel heeft gedeeld met tal van Italiaanse topcriminelen. Eén daarvan is Vallanzasca, die sinds de jaren 70 carrière maakte in het Italiaanse misdaadcircuit en in zijn leven in totaal werd veroordeeld tot vier keer levenslang en bij elkaar opgeteld celstraffen van 295 (!) jaar.

"Wij waren close, hij was net als ik fan van AC Milan", vertelt Manca. "Hij heeft me toevertrouwd dat hij een plan had voorbereid om Van Basten te ontvoeren en losgeld voor hem te eisen. Zijn mensen hebben hem maandenlang gevolgd", aldus de crimineel. Vallanzasca zou echter om een opvallende reden toch hebben afgezien van het kidnappen van Van Basten: "Hij heeft het opgegeven omdat hij Inter geen dienst wilde bewijzen", aldus Manca.