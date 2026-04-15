Marco van Basten gestalkt? Buren krijgen bizarre foto in brievenbus

Marco van Basten heeft mogelijk te maken met een stalker, zo onthult Reality FBI op Instagram. Buurtgenoten van de voormalig topvoetballer vonden deze week een bizarre foto in hun brievenbus waarop zijn vrouw Liesbeth te zien zou zijn, voorzien van een vreemde Engelse tekst.

"Bewoners in een Amsterdamse wijk keken deze week raar op toen ze naar hun brievenbus liepen", schrijft het juicechannel in een story op het sociale medium. "Ze vonden een A4-tje met een geprinte foto van een vrouw die zou lijken op de vrouw van Van Basten, met een onbekende man." In een tweede story wordt het bewuste papiertje afgebeeld. Op de foto is in gebrekkig Engels de volgende tekst afgedrukt: "Hier mevrouw Liesbeth van Basten, samen met hem. Wie is hij? Weet Marco hiervan? Het is zondag en op zondag rust Marco met zijn familie. Zij is met deze man."

De foto zou zijn verspreid 'op een steenworp afstand' van de woning van Van Basten en zijn vrouw. Het juicechannel vraagt zich hardop af wat er aan de hand is: "Stalkt iemand de familie? Probeert iemand een wig te drijven tussen het tweetal?".

Op basis van een derde story, die een uurtje na de eerste twee gepost wordt, lijkt dat laatste scenario inderdaad te kloppen. Iemand heeft Reality FBI een foto doorgestuurd van een briefje dat in het Amsterdamse Vondelpark zou hangen, waarop in het Engels een nogal bizarre tekst is afgedrukt. Lees het vooral zelf door, maar er staat onder meer dat het nichtje van Van Basten 'de Antichrist' zou zijn en haar dochters 'reptielen' en 'de bron van het kwaad'. "De enige die 'licht' is is Marco van Basten, die gevangen wordt gehouden door hen en zijn zoon", aldus de kennelijk nogal verwarde briefschrijver.

Marco en Liesbeth van Basten zijn al tientallen jaren samen, in 1993 stapten ze in het huwelijksbootje. In januari van dit jaar maakte Ziggo Sport bekend dat Liesbeth lijdt aan een ernstige ziekte. "Zij ondergaat de aankomende maanden een intensieve, deels ook preventieve, behandeling", viel te lezen in een persbericht. Om die reden legde de drievoudig Ballon d'Or-winnaar zijn werkzaamheden als analist voor de zender voor een aantal maanden neer.