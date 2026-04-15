Kan Schotland voor het eerst in de geschiedenis de groepsfase overleven?

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Schotland.

Schotland is de laatste jaren een ploeg geworden om rekening mee te houden. Na sterke optredens tijdens de WK-kwalificatie groeit het vertrouwen binnen de selectie. Onder leiding van Steve Clarke wil Schotland laten zien dat ze klaar zijn om zich te meten met de grotere landen.

De weg naar kwalificatie

Schotland heeft zich voor het WK geplaatst na een sterke kwalificatiereeks in een groep met Denemarken, Griekenland en Wit-Rusland. Met slechts een gelijkspel tegen Denemarken en een nederlaag tegen Griekenland presteerden ze boven verwachting. Onder leiding van Steve Clarke spelen de Ally’s Army simpel en effectief voetbal. De Schotten verdedigen compact en proberen via snelle counters en fysiek spel kansen te creëren.

Programma WK 2026

Schotland is ingedeeld in een uitdagende Groep C. De tegenstanders zijn Brazillie, Marokko en Haïti. Schotland staat momenteel 43e op de FIFA-ranglijst. Brazilië en Marokko staan een stuk hoger, namelijk op plek 6 en 8. Haïti staat daarentegen een stuk lager, op plek 83. Het is een lastige groep, waarin Schotland alles uit de kast zal moeten halen om te verrassen.

14 juni – 03:00 uur: Haïti – Schotland in Foxborough

20 juni – 0:00 uur: Schotland – Marokko in Foxborough

25 juni – 0:00 uur: Schotland – Brazilië in Miami

Terugblik vorige WK’s

Voor Schotland is deelname aan een WK extra bijzonder, want het is alweer 28 jaar geleden dat het land op een eindtoernooi stond. In de WK-kwalificatie voor Qatar 2022 liep het mis in de play-offs tegen Oekraïne. Het Schotse voetbalelftal verloor daar met 1-3, een harde klap omdat plaatsing zo dichtbij was.

De laatste keer dat het Schotse voetbalelftal op een WK te zien was, was in 1998 in Frankrijk. In die groep speelden ze tegen Brazilië, Marokko en Noorwegen. De resultaten waren: 2-1 verlies tegen Brazilië, 3-0 verlies tegen Marokko en 1-1 tegen Noorwegen.

Het beste WK van Schotland was in 1974 in West-Duitsland. Toen bleef Schotland ongeslagen met een 2-0 overwinning op Zaïre en gelijke spelen tegen Brazilië (0-0) en Joegoslavië (1-1), maar werd het toch uitgeschakeld in de groepsfase op doelsaldo. Schotland is dan ook nog nooit verder gekomen dan de groepsfase.

Bekende namen

Het elftal van Schotland beschikt tegenwoordig over een selectie met veel spelers die wekelijks op het hoogste niveau actief zijn in Europa. De absolute leider van de ploeg is aanvoerder Andy Robertson, die al jarenlang bij Liverpool speelt.

Op het middenveld speelt Scott McTominay, die bij Napoli een sterk seizoen draait en met 8 doelpunten en 3 assists in 27 wedstrijden ook aanvallend belangrijk is geworden. Daarnaast is John McGinn van Aston Villa een bekende en betrouwbare kracht, die het week in week uit in de Premier League laat zien.

Overleven de Schotten de groepsfase?

Hoewel de wereldtitel nog een stap te ver is, ligt de focus in Schotland vooral op het halen van de volgende ronde. De grote vraag is of het Schotse voetbalelftal er eindelijk in slaagt om de groepsfase van een WK te overleven. De kansen lijken iets groter dan op eerdere toernooien, omdat ook de beste nummers drie doorgaan naar de knock-outfase.