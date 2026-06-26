Ajax rondt bezetting technische staf af: Spaanse enclave rondom Míchel

De nieuwe hoofdtrainer Míchel heeft zijn technische staf bij Ajax definitief rond. De vijftigjarige Spanjaard wordt in Amsterdam bijgestaan door een team van assistenten dat volledig uit landgenoten bestaat. Via de officiële clubkanalen lieten de Amsterdammers weten dat Juanvi Peinado Fernández en Alberto Garrido Martínez als de nieuwe rechterhanden van de oefenmeester zullen fungeren. Daarnaast is Juan Carlos Balaguer Zamora aangesteld als de nieuwe keeperstrainer van de hoofdmacht.

Met de komst van dit trio haalt de clubleiding een flinke dosis internationale ervaring in huis. Peinado werkte in het verleden nauw samen met Julen Lopetegui bij onder meer Sevilla, Wolverhampton Wanderers en West Ham United, terwijl de vijftigjarige Garrido zijn sporen verdiende in de jeugdopleiding van Real Madrid en recentelijk bij het Engelse Watford FC. Voor keeperstrainer Balaguer betekent de overstap een hereniging met Míchel. De zestigjarige ex-prof werkte de afgelopen jaren al succesvol samen met de hoofdcoach bij het Spaanse Girona FC en volgt hem nu naar de Johan Cruijff ArenA.

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Ondertussen betekent de aanstelling van de nieuwe Spaanse equipe tegelijkertijd het vertrek van enkele bekende namen op sportpark De Toekomst. Ajax heeft afscheid genomen van stafleden Kiki Musampa en Denny Landzaat.

Ondertussen is de selectie alweer begonnen aan de voorbereiding op het komende seizoen. De meeste spelers meldden zich donderdag in de hoofdstad voor een reeks fysieke testen, waarna vrijdag de eerste groepstraining op het programma stond. De formatie van Míchel werkt toe naar de eerste officiële krachtmeting op 23 juli. In de tweede voorronde van de Conference League stuit de ploeg in een uitwedstrijd op de verliezer van het Europa League-tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.