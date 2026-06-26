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Ajax grijpt in en stuurt oud-spelers weg bij de club

26 juni 2026, 10:58
Michel wordt genoemd als trainer van Ajax
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Ajax gaat deze zomer niet alleen de selectie, maar ook de technische staf flink op de schop nemen. Na de komst van Míchel als hoofdtrainer vertrekken meerdere stafleden uit Amsterdam, onder wie ook enkele oud-spelers van de club.

Dat meldt Voetbal International vrijdagochtend. Volgens het medium wil Ajax ook binnen de technische staf doorselecteren. 'Hoofd fysiek Sam Feringa is vertrokken, net als hoofd topsport Martijn Redegeld. In navolging van Oscar García verlaten ook assistent-trainers Denny Landzaat en Kiki Musampa de club, terwijl keeperstrainer Erik Heijblok en video-analist Liam Helsloot zich bij Francesco Farioli hebben aangesloten in Porto', schrijft VI.

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Dat betekent dat Míchel bij Ajax 1 kan beschikken over een vrijwel volledig nieuwe technische staf. Hoe die precies wordt ingevuld, is nog niet bekendgemaakt door de Amsterdamse club. De verwachting is dat daar op korte termijn meer duidelijkheid over komt, aangezien de voorbereiding op het nieuwe seizoen vrijdag van start gaat.

Doorselecteren in de selectie

Niet alleen in de staf wordt doorgeselecteerd. Ook binnen de spelersgroep is Ajax druk bezig met het afslanken van de selectie. Branco van den Boomen, Chuba Akpom en Sivert Mannsverk lijken definitief te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Het drietal was totaal overbodig.

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Jopie14
419 Reacties
142 Dagen lid
481 Likes
Jopie14
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"Branco van den Boomen, Chuba Akpom en Sivert Mannsverk lijken definitief te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA". Die zijn al verdwenen FCpdate, wel ff bij de les blijven.

Kolie
277 Reacties
818 Dagen lid
1.034 Likes
Kolie
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@Jopie14 whahahaha scherp

dilima1966
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1.110 Dagen lid
17.662 Likes
dilima1966
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Geen een van die namen worden gemist bij ajax ajax moet vooruitgang nu boeken en ik denk met de zelfde constructie die er was niet mogelijk was onvoldoende trainers schap en technische beleid ook de schop er in zetten bij rvc

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
419 Reacties
142 Dagen lid
481 Likes
Jopie14
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"Branco van den Boomen, Chuba Akpom en Sivert Mannsverk lijken definitief te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA". Die zijn al verdwenen FCpdate, wel ff bij de les blijven.

Kolie
277 Reacties
818 Dagen lid
1.034 Likes
Kolie
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@Jopie14 whahahaha scherp

dilima1966
3.708 Reacties
1.110 Dagen lid
17.662 Likes
dilima1966
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Geen een van die namen worden gemist bij ajax ajax moet vooruitgang nu boeken en ik denk met de zelfde constructie die er was niet mogelijk was onvoldoende trainers schap en technische beleid ook de schop er in zetten bij rvc

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Kiki Musampa

Kiki Musampa
Jong FC Volendam
Team: Volendam II
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (20 jul. 1977)

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