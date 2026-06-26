Ajax grijpt in en stuurt oud-spelers weg bij de club

Ajax gaat deze zomer niet alleen de selectie, maar ook de technische staf flink op de schop nemen. Na de komst van Míchel als hoofdtrainer vertrekken meerdere stafleden uit Amsterdam, onder wie ook enkele oud-spelers van de club.

Dat meldt Voetbal International vrijdagochtend. Volgens het medium wil Ajax ook binnen de technische staf doorselecteren. 'Hoofd fysiek Sam Feringa is vertrokken, net als hoofd topsport Martijn Redegeld. In navolging van Oscar García verlaten ook assistent-trainers Denny Landzaat en Kiki Musampa de club, terwijl keeperstrainer Erik Heijblok en video-analist Liam Helsloot zich bij Francesco Farioli hebben aangesloten in Porto', schrijft VI.

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Dat betekent dat Míchel bij Ajax 1 kan beschikken over een vrijwel volledig nieuwe technische staf. Hoe die precies wordt ingevuld, is nog niet bekendgemaakt door de Amsterdamse club. De verwachting is dat daar op korte termijn meer duidelijkheid over komt, aangezien de voorbereiding op het nieuwe seizoen vrijdag van start gaat.

Doorselecteren in de selectie

Niet alleen in de staf wordt doorgeselecteerd. Ook binnen de spelersgroep is Ajax druk bezig met het afslanken van de selectie. Branco van den Boomen, Chuba Akpom en Sivert Mannsverk lijken definitief te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Het drietal was totaal overbodig.