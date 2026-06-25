zal niet meer terugkeren bij Ajax, zo weet Voetbal International. De middenvelder zal definitief naar Angers SCO vertrekken, de club die hem het afgelopen halfjaar al huurde. Daarmee vertrekt er een volgende aankoop van Sven Mislintat bij Ajax.

Van den Boomen werd in de zomer van 2023 door toenmalig technisch directeur Mislintat naar Ajax gehaald. In tegenstelling tot de meeste aankopen van de Duitse bestuurder, kwam de middenvelder transfervrij over van Toulouse. Echt succesvol werd Van den Boomen niet in Amsterdam, mede door een slepende rugblessure.

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Begin dit kalenderjaar besloot Van den Boomen zijn heil elders te zoeken en vertrok hij op huurbasis naar het Franse Angers. In een half seizoen kon de middenvelder bijna steevast rekenen op een basisplaats bij de club uit Ligue 1, die hem nu dolgraag definitief wil inlijven. Volgens VI is Van den Boomen op hoofdlijnen al akkoord met Angers over een contract en hoeft hij zich niet te melden wanneer Ajax aan de voorbereiding begint.

Het heeft er daardoor alles van weg dat het vertrek van Van den Boomen een feit is. De dertigjarige rechtspoot heeft nog een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA, maar momenteel zou er aan een oplossing worden gewerkt zodat hij zijn transfer kan maken. De verwachting is dat dit goed gaat komen.