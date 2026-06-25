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Ajax doet talent definitief van de hand: maximaal een miljoen euro

25 juni 2026, 14:04
Ajax-directeur Jordi Cruijff
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ajax gaat Nick Verschuren definitief van de hand doen, zo meldt De Telegraaf. De 21-jarige verdediger heeft een akkoord bereikt met Sparta Rotterdam over een contract tot medio 2030. Verschuren zou al medisch gekeurd zijn.

Verschuren werd afgelopen seizoen door Ajax verhuurd aan FC Volendam. In het Kras Stadion ontwikkelde de mandekker zich uitstekend, maar hij kon niet voorkomen dat zijn ploeg via de play-offs degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Na zijn succesvolle verhuurperiode was er veel interesse in Verschuren, die nog tot medio 2028 vastligt bij Ajax.

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Volgens De Telegraaf heeft ‘vrijwel de hele subtop’ aangeklopt bij het management van de verdediger, maar is het uiteindelijk Sparta geworden dat met hem aan de haal gaat. De Rotterdammers zouden hem een duidelijk plan hebben voorgelegd, waar Verschuren door is overtuigd om tot medio 2030 te tekenen op Het Kasteel.

Donderdagochtend zou de mandekker zijn medische keuring hebben doorstaan, waardoor zijn presentatie slechts een kwestie van tijd lijkt. De ochtendkrant schrijft dat Ajax een bedrag van acht ton ontvangt voor Verschuren, wat middels bonussen tot maximaal een miljoen euro kan oplopen. Ook hebben de Amsterdammers een doorverkooppercentage bedongen, maar de krant laat in het midden om welk percentage het gaat.

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dilima1966
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dilima1966
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Ajax blijft in de koopje hoek zitten jordi hanteren ook niet veel beter als ze voorganger ze blijven maar spelers weggeven

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.702 Reacties
1.109 Dagen lid
17.653 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ajax blijft in de koopje hoek zitten jordi hanteren ook niet veel beter als ze voorganger ze blijven maar spelers weggeven

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Nick Verschuren

Nick Verschuren
FC Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 21 jaar (13 jan. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Volendam
31
0
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
33
0
2024/2025
Ajax
0
0

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