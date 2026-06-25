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Spaanse media: ‘Ajax één stap verwijderd van komst Ter Stegen’

25 juni 2026, 15:38
FC Barcelona-keeper Marc-André Ter Stegen
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ajax staat op het punt om Marc-André ter Stegen in te lijven, zo weet het Spaanse Diario AS. De doelman gaat een jaar gehuurd worden van FC Barcelona. Volgens de krant heeft hoofdtrainer Míchel een sleutelrol gespeeld in de komst van Ter Stegen.

Ajax is deze zomer op zoek naar een nieuwe eerste doelman, waarvoor al enkele grote namen de revue passeerden. De afgelopen maanden werden onder meer Mark Flekken, Iñaki Peña en Yann Sommer genoemd voor de plek onder de lat in Amsterdam. Ook Ter Stegen werd al in verband gebracht met een stap naar de Johan Cruijff ArenA.

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Volgens de Spaanse sportkrant gaat de Duitse doelman daadwerkelijk tekenen bij Ajax en moet alleen het huurcontract nog worden ondertekend. De komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer zou daarin ‘cruciaal’ zijn geweest. De Spanjaard werd onlangs aangesteld als opvolger van Óscar García.

Ter Stegen werkte gedurende het afgelopen seizoen al kort samen met Míchel. De sluitpost maakte namelijk in de winter op huurbasis de overstap naar Girona, maar liep na twee wedstrijden een hamstringblessure op. Om te revalideren keerde de Duitser vervolgens terug naar Barcelona.

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Dat zou een goede stap zijn veel ervaring en kan nog een of twee jaar voor ajax mee

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.703 Reacties
1.109 Dagen lid
17.656 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat zou een goede stap zijn veel ervaring en kan nog een of twee jaar voor ajax mee

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

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