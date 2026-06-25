Ajax staat op het punt om in te lijven, zo weet het Spaanse Diario AS. De doelman gaat een jaar gehuurd worden van FC Barcelona. Volgens de krant heeft hoofdtrainer Míchel een sleutelrol gespeeld in de komst van Ter Stegen.

Ajax is deze zomer op zoek naar een nieuwe eerste doelman, waarvoor al enkele grote namen de revue passeerden. De afgelopen maanden werden onder meer Mark Flekken, Iñaki Peña en Yann Sommer genoemd voor de plek onder de lat in Amsterdam. Ook Ter Stegen werd al in verband gebracht met een stap naar de Johan Cruijff ArenA.

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Volgens de Spaanse sportkrant gaat de Duitse doelman daadwerkelijk tekenen bij Ajax en moet alleen het huurcontract nog worden ondertekend. De komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer zou daarin ‘cruciaal’ zijn geweest. De Spanjaard werd onlangs aangesteld als opvolger van Óscar García.

Ter Stegen werkte gedurende het afgelopen seizoen al kort samen met Míchel. De sluitpost maakte namelijk in de winter op huurbasis de overstap naar Girona, maar liep na twee wedstrijden een hamstringblessure op. Om te revalideren keerde de Duitser vervolgens terug naar Barcelona.