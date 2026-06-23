Algerije heeft in San Francisco met de nodige moeite afgerekend met Jordanië, door in de tweede helft een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 zege. De winnende treffer viel uit een hoekschop van invaller . Door de zege houdt Algerije zicht op een plek in de knock-outfase van het WK.

De Algerijnse bondscoach Vladimir Petkovic besloot na de met 3-0 verloren openingswedstrijd tegen Argentinië om de ene Eredivisiespeler in zijn selectie naar de bank te verwijzen, maar de ander er juist in te brengen. Anis Hadj Moussa verdween naar de bank, om plaats te maken voor de Algerijnse sterspeler op leeftijd, Riyad Mahrez. Op het middenveld ruimde Petkovic tegen Jordanië echter wél een plaats in voor Ramiz Zerrouki, die tegen de Argentijnen niet verder kwam dan een korte invalbeurt maar nu dus mocht starten. Ook bij Jordanië, dat in de eerste speelronde onderuit ging tegen Oostenrijk (3-1), kwamen met centrale verdediger Husam Abu Dahab en aanvaller Mahmoud Al-Mardi twee nieuwe namen in het elftal.

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Vanaf de aftrap ontspon zich een levendig duel, met kansjes over en weer. Algerije ontwikkelde steeds meer een veldoverwicht, maar had moeite om door de compact spelende defensie van Jordanië heen te komen. Petkovic werd al vroeg in de wedstrijd geconfronteerd met de nodige blessurezorgen. Verdedigers Rayan Aït-Nouri (Manchester City) en Rami Bensebaini (Borussia Dortmund) kregen beiden te maken met fysieke problemen, maar konden toch blijven staan.

Mahrez kreeg de eerste grote kansen om het duel open te breken. Na twintig minuten spelen werd de oud-speler van onder meer Leicester City en Manchester City gevonden door een prima pass van achteruit, maar hij kreeg de bal net niet goed onder controle en dus kon doelman Yazeed Albulaila oprapen. Kort na de drinkpauze kwam Mahrez wél tot een schot, dat door de uitkomende Albulaila goed gekeerd werd. Aan de overkant was het tien minuten voor rust vervolgens wél raak. Na onnodig balverlies van Zerrouki werd de bal vanaf links teruggelegd. MIdden voor het doel raakte Mousa Altamari de bal helemaal verkeerd, maar achter hem stond Nizar Al-Rashdan op de goede plaats om met buitenkant rechts, door de benen van Aït-Nouri, een laag schot richting de hoek af te vuren. De Algerijnse doelman Luca Zidane zat er nog wel aan, maar niet voldoende om de 1-0 te voorkomen.

Zerrouki bleef ook na de openingstreffer een wat moeizame wedstrijd spelen op het middenveld en kreeg even later een ongelukkige gele kaart. Petkovic hield de Feyenoorder, die afgelopen seizoen verhuurd werd aan FC Twente, in de rust dan ook achter in de kleedkamer, Nabil Bentaleb was zijn vervanger. Daarnaast bracht de bondscoach met Nadhir Benbouali een nieuwe spits binnen de lijnen. In de tweede helft voerde Algerije de druk steeds verder op, Jordanië loerde vooral op de snelle tegenaanval. Twintig minuten voor tijd lag de gelijkmaker dan toch in het net, en het was Benbouali die hem maakte. Uit een hoekschop kopte de spits raak in de verre hoek: 1-1.

Een kwartier voor tijd mocht Hadj Moussa alsnog zijn opwachting maken, Petkovic bracht de Feyenoorder als vervanger van Mahrez in het elftal. Een paar minuten na zijn entree kreeg Hadj Moussa zijn eerste mogelijkheid om Algerije op voorsprong te zetten, maar zijn inzet werd geblokt. Niet veel later was Hadj Moussa alsnog betrokken bij de tweede Algerijnse treffer. Een hoekschop van de buitenspeler werd bij de eerste paal verlengd, waarna Amine Gouiri van dichtbij via de Jordaanse doelman én een verdediger de 1-2 binnenwerkte.

Door de overwinning komt Algerije op drie punten uit twee duels. Dat zijn er evenveel als Oostenrijk, de tegenstander in de laatste poulewedstrijd. De winnaar van het onderlinge treffen, komende zondag om 4.00 uur 's nachts Nederlandse tijd, kroont zich achter het reeds geplaatste Argentinië tot nummer twee in de groep en plaatst zich voor de knock-outfase.