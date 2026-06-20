Amerikaanse media tevreden met basisplaats Pepi, stap naar Italië lonkt

heeft een prima indruk achtergelaten tijdens zijn eerste basisplaats op het wereldkampioenschap, wat direct gepaard gaat met transfergeruchten. De spits van PSV was gisteren belangrijk in de 2-0 overwinning van de Verenigde Staten op Australië. Terwijl de aanvaller kan rekenen van complimenten uit de Amerikaans media, meldde de Italiaanse sportkrant Tuttosport dat Juventus de pijlen op de Amerikaan heeft gericht.

Tegen de Australiërs mocht Pepi starten door een blessure van sterspeler Christian Pulisic. Bondscoach Mauricio Pochettino wijzigde zijn systeem naar een 3-5-2-formatie, waardoor de PSV'er een spitsenduo vormde met Folarin Balogun. De Amerikaanse media waren na afloop verdeeld over zijn exacte impact, maar zagen een hardwerkende speler. FOX Sports deelde de maximale score van een 10 uit en stelde dat de aanvaller overal op het veld te vinden was en gemakkelijk had kunnen scoren. Sports Illustrated hield het op een 6.7, waarbij werd opgemerkt dat de doelpuntenmaker weinig de bal kreeg in gevaarlijke gebieden, maar verdedigend belangrijk was met zijn hoge druk. CBS Sports gaf de rechtspoot een 6 en benadrukte dat zijn loopactie voorafgaand aan het Australische eigen doelpunt een grote impact had op het spel.

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De prestaties van Pepi zijn ook in Turijn niet onopgemerkt gebleven. Juventus is volgens Tuttosport nadrukkelijk in de markt voor de spits. De Oude Dame staat voor een flinke renovatie in de voorhoede, aangezien Dusan Vlahovic de club transfervrij zal gaan verlaten. Daarnaast is de club op zoek naar een vervanger voor Jonathan David. De Canadees kwam vorig jaar over van Lille, maar wist in zijn debuutseizoen met slechts zes competitiedoelpunten niet te overtuigen.

Voorlopig ligt de focus van de spits echter volledig op het toernooi in eigen land, waar de USMNT zich opmaakt voor de knock-outfase. Pochettino was na de zege op Australië zeer lovend over zijn pupil. "Ricardo is voor mij een van de beste spitsen", zo liet de bondscoach optekenen. "Hij heeft een ongelooflijke capaciteit om kansen te creëren en doelpunten te maken", voegde de keuzeheer daaraan toe. De hoofdrolspeler zelf keek vooral naar de tactische uitvoering tegen de stugge tegenstander. "We wisten dat als we ze gewoon onder druk konden zetten, ze ons de bal zouden geven", verklaarde de international. "Ze besloten de ruimtes ertussen af te dekken en veel ruimte achter zich te laten, dus we waren echt gefocust op het maken van die loopacties in de diepte", besloot de PSV'er.