Argentinië in rep en roer: presentatrice van de buis na bericht over Messi, president haalt uit

De onjuiste melding van het overlijden van Jorge Messi heeft verstrekkende gevolgen gekregen voor Florencia Peña. De Argentijnse presentatrice maakte tijdens een live-uitzending bekend dat de vader van was overleden, maar moest die informatie korte tijd later rectificeren. Nadat de familie Messi de berichtgeving had ontkracht, besloot Peña haar werkzaamheden bij Luzu TV neer te leggen.

Peña zorgde voor grote opschudding toen zij in het programma El Show del Verano plotseling bekendmaakte dat Jorge Messi zou zijn overleden. Daarbij stelde ze zelfs dat de Argentijnse sterspeler daardoor het WK zou moeten verlaten. Het bericht verspreidde zich razendsnel via sociale media, maar bleek al snel volledig onjuist.

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De familie Messi zag zich vervolgens genoodzaakt om met een officiële verklaring naar buiten te komen. Daarin werd bevestigd dat Jorge Messi kampt met gezondheidsproblemen, maar dat hij onder medisch toezicht staat en herstel laat zien.

“De familie Messi laat weten dat Jorge momenteel met gezondheidsproblemen kampt. Op dit moment staat hij onder medisch toezicht, is hij aan het herstellen en maakt hij een positieve ontwikkeling door binnen zijn huidige situatie”, luidde de verklaring.

Florencia Peña biedt excuses aan

Nadat de fout aan het licht kwam, verscheen Peña zichtbaar aangeslagen voor de camera om haar excuses aan te bieden. De presentatrice benadrukte dat de informatie haar tijdens de live-uitzending door de productie als gecontroleerd was aangereikt, maar nam tegelijkertijd verantwoordelijkheid voor haar rol.

“Ik wil allereerst vanuit de grond van mijn hart mijn excuses aanbieden. Ik had nooit gedacht dat mij zoiets zou overkomen”, zei ze geëmotioneerd. “Ik maakte een fout en heb me vergist. Daarom sta ik hier om mijn oprechte excuses aan te bieden.”

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Later volgde ook een schriftelijke verklaring via sociale media. “Ik bied mijn excuses aan aan de familie Messi voor het verschrikkelijke moment dat zij, naar ik me kan voorstellen, nu beleven. Ik schaam me diep dat ik degene ben geweest die dit verdriet heeft veroorzaakt.”

Daarbij maakte Peña bekend dat zij haar werkzaamheden bij Luzu TV beëindigt. “Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn aandeel in deze fout en daarom heb ik besloten een stap opzij te zetten en mijn deelname aan Luzu te beëindigen. Nogmaals: het spijt me oprecht. Ik heb een fout gemaakt.”

Luzu TV grijpt hard in, kritiek blijft aanhouden

Ook de zender zelf reageerde stevig op het incident. In een verklaring maakt Luzu TV duidelijk dat het verspreiden van gevoelige informatie zonder grondige verificatie onacceptabel is. De leiding besloot daarom afscheid te nemen van alle betrokken verantwoordelijken, terwijl Peña zelf eveneens terugtrad.

De affaire leidde ondertussen tot een golf van reacties in Argentinië. Peña werd op sociale media massaal bekritiseerd. Haar zoon Juan Otero vond die reacties buitenproportioneel.

“Het was buiten alle proporties”, stelde hij. “Ik vraag me af of mensen haar aanvallen vanwege deze fout, of dat ze gewoon op een moment wachtten om haar af te rekenen op allerlei dingen uit het verleden.”

Volgens Otero beleeft zijn moeder juist een succesvolle periode in haar carrière. “Ze vroeg me: waarom overkomt dit mij juist nu? Waarom terwijl ik zo’n mooie periode doormaak?”

Ook de Argentijnse president Javier Milei mengde zich in de discussie. Via sociale media haalde hij hard uit naar Peña en gebruikte hij het incident om opnieuw kritiek te leveren op de media. Daarbij prees hij de beslissing van Luzu TV om direct in te grijpen na de verspreiding van het onjuiste bericht.

"Wanneer je denkt dat je alles al hebt gezien van de media, zijn er altijd weer bepaalde personen die ons eraan herinneren dat het nóg lager kan. Dat er altijd iets ergers gezegd kan worden en dat er altijd meer schade kan worden aangericht", aldus Milei. "De afschuwelijke en gewetenloze uitspraken van Florencia Peña, zonder enige controle van de feiten, herinneren ons eraan met hoeveel straffeloosheid sommige mensen denken te kunnen opereren zodra ze een microfoon of een pen in handen hebben."

"Het feit dat iemand een microfoon heeft, betekent blijkbaar voor sommigen dat ze informatie niet hoeven te controleren en zich ook niet hoeven te houden aan de meest elementaire vormen van fatsoen, moraal of respect voor de waarheid", haalt de president uit. "Het is goed dat de zender tenminste de fatsoenlijke keuze heeft gemaakt om de informatie recht te zetten en afscheid te nemen van deze verwerpelijke figuur."