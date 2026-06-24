Bosnië-Herzegovina houdt WK-droom levend met zege op Qatar

Bosnië-Herzegovina heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om een plek bij de beste nummers drie. De ploeg van onder meer Edin Džeko won met 3-1 van Qatar en blijft daardoor in leven op het WK, terwijl de Qatarezen zijn uitgeschakeld.

De belangen bij Bosnië-Herzegovina waren ontzettend groot: alleen bij een overwinning maakten beide ploegen nog kans om door te gaan als een van de beste nummers drie. De Europeanen begonnen het duel sterker, met mogelijkheden voor Demirovic en Šunjić. Pas ná de hydration break sloeg Bosnië-Herzegovina toe, en hoe: Kerim Alajbegovic, pas achttien jaar, zette een dribbel op en poeierde de bal van afstand schitterend in het Qatarese doel.

Artikel gaat verder onder video

Niet veel later zag de wereld er nog beter uit voor de ploeg van onder meer Edin Džeko (40) en PSV’er Esmir Bajraktarević. Een voorzet werd door Džeko voor het doel gespeeld, maar werd aangeraakt door Qatar-speler Al-Braik. Ongelukkig viel de bal in het doel: 2-0. Amper vijf minuten later had Džeko zelfs de derde op de schoen, maar de routinier raakte de paal na een grote kans.

Die misser kwam Bosnië-Herzegovina vrijwel direct duur te staan, toen Qatar uit het niets iets terugdeed. De ploeg van Julen Lopetegui verzilverde een goede aanval via Al-Haydos, die de spanning terugbracht. Het scheelde niet veel of beide ploegen gingen met een gelijke stand de kleedkamer in, toen Qatar-rechtsback Miguel de paal raakte.

Die betere fase trok Qatar door na rust, want ook toen was het dicht bij de gelijkmaker. De grootste kans was voor Akram Afif, die in het zijnet schoot. Toch kon de ploeg van Lopetegui niet doordrukken, waarna Bosnië-Herzegovina het duel tien minuten voor tijd besliste: Ermin Mahmić maakte er 3-1 van, waarmee hij zijn ploeg naar de derde plek schoot.