Brazilië ruim langs Haïti: mogelijk gevolgen voor Oranje

Brazilië gaat na twee speelronden aan kop in Groep C van het WK. In Philadelphia waren de Goddelijke Kanaries met 3-0 te sterk voor Haïti. Alle doelpunten vielen voor rust.

De Braziliaanse bondscoach Carlo Ancelotti greep in na de moeizame openingswedstrijd tegen Marokko (1-1) en slachtofferde spits Igor Thiago. In zijn plaats mocht Matheus Cunha in de punt van de aanval starten. Die keuze pakte uitstekend uit. Nadat Raphinha een vroege openingstreffer afgekeurd had zien worden (wegens buitenspel) opende de aanvaller van Manchester United halverwege de eerste helft de score. Nadat de Haïtiaanse doelman Johny Placide een schot van Vinícius Júnior los had gelaten prikte Cunha de rebound binnen: 1-0. Tien minuten voor rust tekende Cunha vervolgens ook voor de 2-0. Die was een stuk mooier: Vinícius stuurde de spits weg, die Placide vervolgens verschalkte met een hard en hoog schot in de korte hoek.

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Kort na de tweede goal incasseerde Brazilië wel een tegenvaller, toen Raphinha het veld geblesseerd moest verlaten. De 19-jarige Rayan (Bournemouth) was zijn vervanger. In de blessuretijd van de eerste helft lag ook de derde Braziliaanse treffer erin. Lucas Paquetà verstuurde een prima boogbal op Vinícius, die oog in oog met Placide kalm bleef en beheerst de 3-0 binnenschoof.

Na rust leek het heilige vuur bij Brazilië een beetje te ontbreken om er een monsterzege uit te slepen. Haïti kreeg zelfs meerdere kansjes om iets terug te doen. De beste was voor centrale verdediger Ade, maar diens harde kopbal uit een hoekschop werd prima gekeerd door Alisson Becker. Ancelotti gunde in het verloop van de tweede helft nog speeltijd aan spelers als Gabriel Martinelli, Endrick en Éderson. Martinelli raakte kort na zijn entree nog de lat en Endrick zag een vierde Braziliaanse treffer wegens buitenspel afgekeurd worden.

Dit betekent de zege van Brazilië voor Oranje

Door de zege komt Brazilië op vier punten uit twee duels, net zoveel als Marokko. Omdat het onderling resultaat gelijk is (1-1) staan de Brazilianen bovenaan in de poule en zijn de Marokkanen nu tweede. De winnaar van Groep C stuit in de zestiende finales op de nummer twee van Groep F, waarin onder meer Nederland zit. Andersom neemt de nummer twee van Groep C het in die ronde op tegen de winnaar van de poule van Oranje.

Eerste uitschakeling is een feit

Haïti is op zijn beurt door de tweede nederlaag uit evenzoveel wedstrijden als eerste land op het WK uitgeschakeld voor een plek bij de laatste 32 landen.