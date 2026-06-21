Brobbey oogst lof van teamgenoten na glansrol bij Oranje

was zaterdag een van de grote uitblinkers bij het Nederlands elftal in het duel met Zweden. De spits van Oranje nam twee doelpunten voor zijn rekening en maakte daarmee grote indruk op zijn ploeggenoten, die daar na afloop van de wedstrijd hun zegje over deden.

In het Houston Stadium legde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman een uitstekende wedstrijd op de mat. De aanvaller van Sunderland opende al na vijf minuten de score en verdubbelde de marge niet veel later. Door deze overwinning brak Nederland twee WK-records: het elftal is nu veertien WK-duels op rij ongeslagen en bleef achttien groepswedstrijden op rij zonder nederlaag.

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Cody Gakpo was na afloop zeer te spreken over de rol van de spits in het veldspel. Volgens de speler van Liverpool werd de fysiek sterke voorhoedespeler optimaal benut in de omschakeling en bij het bespelen van de ruimte. "Hij is echt heel, heel sterk", aldus de buitenspeler. "Zijn aanspeelspel en het moment waarop hij in de zestien komt, is echt geweldig", voegde hij daaraan toe. De aanvaller, die zelf ook tweemaal trefzeker was, zag dat het tactische plan perfect uitpakte. "We hebben hem vandaag heel goed gebruikt bij twee snelle aanvallen", legde de international uit. "Bij de eerste goal hield hij de bal eerst goed vast en ging daarna op het juiste moment richting het doel", concludeerde hij.

Ook Jan Paul van Hecke benadrukte de meerwaarde van zijn teamgenoot als aanspeelpunt. De kersverse verdediger van Tottenham Hotspur stelde dat Brobbey een ander profiel biedt dan de overige aanvallers in de selectie. "Als je zo’n aanspeelpunt als Brian in de spits hebt, dan heb je echt iemand die de bal goed kan vasthouden en ook één-op-één sterk is", verklaarde de verdediger. "Ik denk dat hij dat vandaag fantastisch heeft gedaan en zichzelf beloond heeft met twee doelpunten", prees hij zijn ploeggenoot.

Denzel Dumfries zag eveneens dat de pure kracht van de spits een doorslaggevende factor was in de overwinning op de Zweden. De rechtsback wees erop dat het Nederlands elftal over meerdere smaken beschikt voorin, maar dat de kwaliteiten van de doelpuntenmaker nu perfect van pas kwamen. "Allereerst natuurlijk complimenten aan Brian, twee geweldige goals", reageerde hij. "Je ziet echt zijn impact in de duels", vervolgde hij. "We hebben in de selectie verschillende types spitsen. Malen is meer een buitenspeler die naar binnen trekt, maar vandaag lag er veel ruimte en dat hebben we goed uitgespeeld", analyseerde de verdediger. Gevraagd naar een mogelijke vergelijking met Romelu Lukaku, was Dumfries voorzichtig maar erkende hij wel gelijkenissen. "In kracht en speelstijl zijn er zeker overeenkomsten", stelde de Oranje-international. "Brian is gewoon een heel goede spits, moeilijk te bespelen voor tegenstanders."