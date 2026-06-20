Buitenlandse media raken niet uitgesproken over WK-ster Saibari

maakt momenteel grote indruk op het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten en oogst daarmee lof in de internationale pers. De aanvallende middenvelder van PSV, die op de drempel staat van een recordtransfer naar Bayern München, schoot Marokko vannacht al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen Schotland. Buitenlandse kranten raken niet uitgesproken over de prestaties van de Speler van het Jaar uit de Eredivisie.

In het Boston Stadium had hij slechts 68 seconden nodig om het net te vinden, wat direct het snelste doelpunt van dit toernooi betekende. Na een voorzet van Brahim Díaz schoot de spelmaker de bal met een snelheid van 115 kilometer per uur tegen de touwen, waarna de Marokkanen de 1-0 voorsprong met succes verdedigden.

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Vooral in Duitsland wordt de aanstaande komst van de doelpuntenmaker met gejuich ontvangen. "Zelfs Bayern München viert dit!", zo schrijft het grote Bild. "Ismael Saibari (25), die volgend seizoen naar de club uit München vertrekt, scoorde een werkelijk schitterend doelpunt in de 1-0 overwinning van Marokko op Schotland in Groep C. De Bundesliga kan uitkijken naar deze spits!", aldus de krant. Ook in België is men onder de indruk van de voormalig speler van KRC Genk. Het Nieuwsblad stelt dat de PSV'er op een roze wolk zit en wijst op een bijzondere statistiek: hij is na Mohamed Salah pas de tweede Afrikaanse speler die in zijn eerste twee WK-duels weet te scoren.

In Marokko zelf is er uiteraard veel aandacht voor de winnende treffer, die het land naar de koppositie in Groep C bracht. Het medium SNRT News looft de fysieke en tactische superioriteit van de nationale ploeg en trekt een parallel met het WK van 1998, toen het Noord-Afrikaanse land ook al van de Schotten won. Al Mountakhab zag dat het vroege doelpunt het elftal vleugels gaf, al plaatste de sportkrant ook een kritische kanttekening. "Het enige minpunt was dat de score al eerder vergroot had moeten zijn. Marokko kwam meermaals in de Schotse zestien, maar de schoten misten precisie", zo klinkt de analyse.

Ondanks de lofzangen vanuit de hele wereld en zijn naderende toptransfer, blijft de hoofdrolspeler zelf nuchter onder alle aandacht. "Of ik een van de ontdekkingen ben op het WK? Dat weet ik niet. Dat is aan de toeschouwers en journalisten om te beoordelen", zo reageerde de kersverse matchwinner. Hij noemt het spelen op dit mondiale eindtoernooi een uitgekomen jeugddroom. "We hebben onze doelen en zullen ernaartoe werken, maar we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Ik denk dat we heel ver kunnen komen", besluit de sterspeler vol vertrouwen.