Dit is het hotel waar Oranje tijdens het WK verblijft

Het Nederlands elftal staat aan de vooravond van het wereldkampioenschap en reist vandaag af naar het luxueuze Cascade Hotel in Kansas City. De selectie neemt daar zijn intrek om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. In deze moderne accommodatie worden de internationals volledig in de watten gelegd, zodat de ploeg op het veld maximaal kan presteren.

Tijdens het toernooi moet Oranje naast het het strijden om de wereldbeker ook voldoende rust zien te vinden. Vandaar dat de verblijfplaats beschikt over strakke kamers, een groot restaurant en een uitgebreide Spa voor herstelbehandelingen.

© Cascade Hotel

Daarnaast heeft het team de beschikking over een volledig uitgeruste fitnessruimte, waarbij geselecteerde kamers zelfs zijn voorzien van eigen Peloton-fietsen.

© Cascade Hotel

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Voor de noodzakelijke tactische besprekingen kan de technische staf gebruikmaken van ruim negenhonderd vierkante meter aan flexibele en beveiligde vergaderruimtes. Voor een voetbalploeg die wekenlang op het hoogste niveau moet acteren, wordt dergelijke luxe als een absolute must gezien.

© Cascade Hotel

De KNVB heeft niet enkel vanwege de aanwezige luxe voor dit specifieke pand gekozen. De locatie van het Cascade Hotel speelt hierin ook een grote rol. De luchthaven van Kansas City ligt op ongeveer vijftien minuten rijden, waardoor de spelersgroep na een lange vlucht niet urenlang in een bus hoeft te zitten. Bovendien bevindt de KC Current Training Facility in Riverside, waar de dagelijkse veldtrainingen op natuurgras worden afgewerkt, zich op slechts 25 minuten afstand.

Vanuit de thuisbasis in Kansas City reist de formatie van Koeman de komende weken af naar de verschillende speelsteden in de Verenigde Staten. De groepsfase opent aanstaande zondag met het duel tegen Japan in Dallas, waarna een week later de wedstrijd tegen Zweden in Houston op het programma staat. Voor de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië hoeft het team niet ver te reizen: dat duel vindt later deze maand plaats in het lokale Arrowhead Stadium in Kansas City.

Voor reguliere gasten is het overigens ook mogelijk om tijdens het toernooi in het Cascade Hotel te overnachten. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan, aangezien de tarieven tijdens piekdagen kunnen oplopen tot ruim achthonderd dollar per nacht. Wie dat bedrag neertelt, verblijft wel onder hetzelfde dak als de Nederlandse topspelers.