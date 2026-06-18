Engeland trekt aan langste eind in spektakelstuk tegen Kroatië

Engeland heeft woensdagavond een spectaculaire overwinning geboekt op Kroatië. De ploeg van Thomas Tuchel kwam tweemaal op voorsprong, zag de Kroaten voor rust telkens langszij komen, maar sloeg na rust alsnog toe. speelde een hoofdrol in de wedstrijd, die The Three Lions uiteindelijk met 4-2 wonnen.

Engeland begon wat weifelend aan de kraker tegen Kroatië, maar werd al vroeg in het zadel geholpen door Luka Modric. De routinier veroorzaakte na tien minuten ongelukkig een strafschop. Met Harry Kane achter de bal leek Engeland verzekerd van de openingstreffer, maar Dominik Livakovic keerde diens inzet.

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Daar bleef het niet bij. Op advies van de VAR moest de strafschop opnieuw worden genomen, omdat Livakovic nét te vroeg van zijn lijn was gekomen. Kane kreeg daarmee een herkansing en maakte die ditmaal wel af. De aanvoerder passeerde de Kroatische doelman alsnog en zette Engeland op een 1-0 voorsprong.

Dat was een opsteker voor de ploeg van Thomas Tuchel na het onrustige begin. Toch ging Engeland na de openingstreffer niet ineens veel beter voetballen. The Three Lions waren weliswaar de gevaarlijkste ploeg, maar hadden bij vlagen moeite om onder de Kroatische druk uit te spelen. Grote kansen leverde dat voor Kroatië lange tijd niet op. Pas in de 36ste minuut moest Jordan Pickford voor het eerst serieus in actie komen. Op de fraaie uithaal van Martin Baturina had de Engelse doelman echter geen antwoord: 1-1.

Lang kon Kroatië niet genieten van die gelijkmaker. Zes minuten later lag de bal aan de andere kant alweer in het net. Opnieuw was Kane trefzeker, ditmaal uit een schitterend genomen hoekschop van Declan Rice: 2-1. Engeland leek die voorsprong mee de rust in te nemen, maar gaf die vlak voor het fluitsignaal alsnog uit handen. Kroatië had nauwelijks kansen gekregen, maar bleek uiterst effectief. Dit keer was het Petar Musa die Pickford na een fraaie aanval wist te verschalken: 2-2.

Het zorgde voor een bijzonder vermakelijke eerste helft. Ook na rust bleef het spektakel doorgaan. Al na twee minuten lag de bal opnieuw in het Kroatische doel. Jude Bellingham brak door de defensie en passeerde Livakovic voor de derde keer deze avond: 3-2. Na die treffer kwam Engeland pas echt op stoom. De ploeg van Tuchel zette Kroatië met de rug tegen de muur en creëerde de ene kans na de andere. Alleen gingen al die grote kansen er dit keer niet in.

Daar mocht Kroatië doelman Livakovic voor bedanken. Dankzij enkele knappe reddingen hield hij zijn ploeg in de slotfase in leven. Daardoor kon de ploeg van bondscoach Zlatko Dalić nog een slotoffensief inzetten. Daarmee drong het Engeland achteruit, maar een resultaat leverde het niet op. Kroatië kreeg door het weggeven van de velen ruimtes zelfs nog een doelpunt om de oren. Het was invaller Marcus Rashford die namens Engeland de wedstrijd in het slot gooide en de eindstand bepaalde op 4-2.