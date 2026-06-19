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Familie Lionel Messi maakt statement over gezondheid van vader Jorge (68)

19 juni 2026, 08:25
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De familie van Lionel Messi heeft een statement naar buiten gebracht over de gezondheid van zijn vader Jorge Messi. Daarin wordt bevestigd dat hij kampt met gezondheidsproblemen en momenteel onder medische supervisie staat.

De gezondheidssituatie van Jorge Messi kwam afgelopen week volop in het nieuws nadat Messi zichtbaar geëmotioneerd reageerde op zijn doelpunt tegen Algeria. Diverse media meldden vervolgens dat de emoties van de Argentijnse ster te maken hadden met zorgen om zijn vader. Jorge Messi zou in Argentinië zijn opgenomen vanwege gezondheidsproblemen.

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De familie heeft zich nu voor het eerst publiekelijk uitgesproken. "Op dit moment staat Jorge onder medische supervisie. Hij herstelt en toont vooruitgang", klinkt het in een verklaring.

Tegelijkertijd uit de familie stevige kritiek op de manier waarop het nieuws naar buiten is gekomen. "In het licht van de berichten, geruchten en speculaties die de afgelopen uren de ronde hebben gedaan, wil de familie haar diepe bezorgdheid uiten over het gebrek aan gevoeligheid, respect en discretie waarmee sommige individuen een strikt privéfamiliekwestie hebben behandeld", valt in het statement te lezen.

De familie roept media en publiek bovendien op terughoudend te zijn met speculaties. "Elke informatie die niet rechtstreeks van de familie of onze officiële kanalen komt, kan niet als waarheidsgetrouw worden beschouwd. In een tijd als deze vragen we om verantwoordelijkheid, voorzichtigheid en menselijkheid."

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3 - 0
Gespeeld op 17 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
1
3
3
2
Oostenrijk
1
2
3
3
Jordanië
1
-2
0
4
Algerije
1
-3
0

Complete Stand

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