Familie Lionel Messi maakt statement over gezondheid van vader Jorge (68)

De familie van heeft een statement naar buiten gebracht over de gezondheid van zijn vader Jorge Messi. Daarin wordt bevestigd dat hij kampt met gezondheidsproblemen en momenteel onder medische supervisie staat.

De gezondheidssituatie van Jorge Messi kwam afgelopen week volop in het nieuws nadat Messi zichtbaar geëmotioneerd reageerde op zijn doelpunt tegen Algeria. Diverse media meldden vervolgens dat de emoties van de Argentijnse ster te maken hadden met zorgen om zijn vader. Jorge Messi zou in Argentinië zijn opgenomen vanwege gezondheidsproblemen.

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De familie heeft zich nu voor het eerst publiekelijk uitgesproken. "Op dit moment staat Jorge onder medische supervisie. Hij herstelt en toont vooruitgang", klinkt het in een verklaring.

Tegelijkertijd uit de familie stevige kritiek op de manier waarop het nieuws naar buiten is gekomen. "In het licht van de berichten, geruchten en speculaties die de afgelopen uren de ronde hebben gedaan, wil de familie haar diepe bezorgdheid uiten over het gebrek aan gevoeligheid, respect en discretie waarmee sommige individuen een strikt privéfamiliekwestie hebben behandeld", valt in het statement te lezen.

De familie roept media en publiek bovendien op terughoudend te zijn met speculaties. "Elke informatie die niet rechtstreeks van de familie of onze officiële kanalen komt, kan niet als waarheidsgetrouw worden beschouwd. In een tijd als deze vragen we om verantwoordelijkheid, voorzichtigheid en menselijkheid."