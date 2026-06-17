Lionel Messi in tranen op het veld om zeer verdrietige reden

schitterde woensdagnacht met een hattrick in de eerste WK-wedstrijd van Argentinië tegen Algerije (3-0). De 38-jarige vedette hield het niet droog na zijn eerste treffer en nu is ook duidelijk geworden waarom.

Messi barstte na zijn eerste doelpunt zichtbaar in tranen uit en moest zichzelf herpakken voordat het duel verderging. Na afloop van zijn hattrick onthulde de aanvaller van Inter Miami dat de emoties voortkwamen uit persoonlijke omstandigheden.

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Messi maakte na afloop duidelijk dat zijn reactie niets te maken had met het verloop van de wedstrijd of de sportieve betekenis van zijn doelpunt. “Het had niets met voetbal te maken. Ik heb moeilijke, ingewikkelde dagen achter de rug, maar ik ben de bond en mijn ploeggenoten ontzettend dankbaar omdat ze er voor mij zijn geweest”, zei de aanvoerder van Argentinië.

Diverse internationale media weten woensdagavond te melden dat de hevige emoties van Messi te maken hadden met de zorgen over zijn vader Jorge. Laatstgenoemde is in Argentinië opgenomen in het ziekenhuis vanwege gezondheidsproblemen.

Journalist Eduardo Feinmann laat tegenover Radio Mitre weten dat de gezondheid van Jorge Messi niet goed is. “Het speelt al enige tijd, enkele maanden, sinds vorig jaar.” Waar de vader van de vedette precies last van heeft, is niet duidelijk.