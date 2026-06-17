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Lionel Messi in tranen op het veld om zeer verdrietige reden

17 juni 2026, 20:46
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Lionel Messi schitterde woensdagnacht met een hattrick in de eerste WK-wedstrijd van Argentinië tegen Algerije (3-0). De 38-jarige vedette hield het niet droog na zijn eerste treffer en nu is ook duidelijk geworden waarom.

Messi barstte na zijn eerste doelpunt zichtbaar in tranen uit en moest zichzelf herpakken voordat het duel verderging. Na afloop van zijn hattrick onthulde de aanvaller van Inter Miami dat de emoties voortkwamen uit persoonlijke omstandigheden.

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Messi maakte na afloop duidelijk dat zijn reactie niets te maken had met het verloop van de wedstrijd of de sportieve betekenis van zijn doelpunt. “Het had niets met voetbal te maken. Ik heb moeilijke, ingewikkelde dagen achter de rug, maar ik ben de bond en mijn ploeggenoten ontzettend dankbaar omdat ze er voor mij zijn geweest”, zei de aanvoerder van Argentinië.

Diverse internationale media weten woensdagavond te melden dat de hevige emoties van Messi te maken hadden met de zorgen over zijn vader Jorge. Laatstgenoemde is in Argentinië opgenomen in het ziekenhuis vanwege gezondheidsproblemen.

Journalist Eduardo Feinmann laat tegenover Radio Mitre weten dat de gezondheid van Jorge Messi niet goed is. “Het speelt al enige tijd, enkele maanden, sinds vorig jaar.” Waar de vader van de vedette precies last van heeft, is niet duidelijk.

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
1
3
3
2
Oostenrijk
1
2
3
3
Jordanië
1
-2
0
4
Algerije
1
-3
0

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