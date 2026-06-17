Live voetbal

NOS-commentaar bij doelpunten Messi zorgt voor stortvloed aan kritiek

17 juni 2026, 11:41   Bijgewerkt: 12:01
Arman Avsaroglu en Lionel Messi
Foto: © Imago/NOS
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Arman Avsaroglu is woensdagochtend onderwerp van gesprek op X naar aanleiding van zijn commentaar bij de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Algerije (3-0). Onder meer Wierd Duk en talloze andere Nederlanders uitten kritiek op zijn wel héél enthousiaste reacties op de drie doelpunten van Lionel Messi.

Messi stal de show tijdens het eerste WK-duel van Argentinië. De bijna 39-jarige wereldster liet zien dat hij nog altijd over ongekende klasse beschikt en wees de regerend wereldkampioen de weg met drie treffers.

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Avsaroglu verzorgde het livecommentaar namens de NOS, maar zijn manier van verslaggeven zorgde direct voor reacties op sociale media. Met een uitgesproken, Zuid-Amerikaans aandoende stijl reageerde hij op de doelpunten van Messi. Wierd Duk uitte zijn kritiek op X: “Nederlandse commentator schreeuwt secondenlang ‘Messiiiiiiiiiiii’, drie keer. Ik ben te oud hiervoor.”

De tweet van Duk leidde tot een golf aan reacties. Zo schrijven meerdere kijkers dat de stijl overdreven overkomt: “Ze wanen zich dan even een echte gepassioneerde Zuid-Amerikaan. Zo cringe”, reageert een gebruiker. Een ander stelt: “Commentator wil gewoon graag in de hoogtepuntenvideo van Messi komen.”

Tegelijkertijd zorgde de aanvaller van Inter Miami voor de nodige ophef met zijn overtreding in de eerste helft, waar menig speler een directe rode kaart voor zou hebben gekregen.

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Argentinië - Algerije

3 - 0
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
1
3
3
2
Oostenrijk
1
2
3
3
Jordanië
1
-2
0
4
Algerije
1
-3
0

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