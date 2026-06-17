NOS-commentaar bij doelpunten Messi zorgt voor stortvloed aan kritiek

Arman Avsaroglu is woensdagochtend onderwerp van gesprek op X naar aanleiding van zijn commentaar bij de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Algerije (3-0). Onder meer Wierd Duk en talloze andere Nederlanders uitten kritiek op zijn wel héél enthousiaste reacties op de drie doelpunten van .

Messi stal de show tijdens het eerste WK-duel van Argentinië. De bijna 39-jarige wereldster liet zien dat hij nog altijd over ongekende klasse beschikt en wees de regerend wereldkampioen de weg met drie treffers.

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Avsaroglu verzorgde het livecommentaar namens de NOS, maar zijn manier van verslaggeven zorgde direct voor reacties op sociale media. Met een uitgesproken, Zuid-Amerikaans aandoende stijl reageerde hij op de doelpunten van Messi. Wierd Duk uitte zijn kritiek op X: “Nederlandse commentator schreeuwt secondenlang ‘Messiiiiiiiiiiii’, drie keer. Ik ben te oud hiervoor.”

De tweet van Duk leidde tot een golf aan reacties. Zo schrijven meerdere kijkers dat de stijl overdreven overkomt: “Ze wanen zich dan even een echte gepassioneerde Zuid-Amerikaan. Zo cringe”, reageert een gebruiker. Een ander stelt: “Commentator wil gewoon graag in de hoogtepuntenvideo van Messi komen.”

Tegelijkertijd zorgde de aanvaller van Inter Miami voor de nodige ophef met zijn overtreding in de eerste helft, waar menig speler een directe rode kaart voor zou hebben gekregen.