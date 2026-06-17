Ploeggenoot onthult: 'Lionel Messi interesseert het niets, ik zweer het je'

stal dinsdagavond de show op het WK. Met een hattrick tegen Algerije (3-0) evenaarde hij Miroslav Klose als topscorer aller tijden op wereldkampioenschappen en liet hij Ronaldo Nazário definitief achter zich. Terwijl de voetbalwereld zich vergaapt aan de nieuwste mijlpaal van de 38-jarige ster, blijkt Messi zelf nauwelijks bezig te zijn met de records die hij aan flarden schiet.

Zijn ploeggenoot en goede vriend Rodrigo De Paul onthult dat de Argentijnse selectie Messi er regelmatig zelf op wijzen dat hij weer een historisch doel heeft bereikt. "Ja, we maken er soms grapjes over, omdat hij de meeste records die hij breekt niet eens kent”, vertelde De Paul. “Echt waar, het interesseert hem helemaal niets. Soms zitten we samen mate te drinken en zeggen we tegen hem: ‘Let op, je hebt nog één of twee doelpunten nodig voor dit record.’ Maar ik zweer het je: hij weet het niet eens. Ik weet niet hoe dat kan, maar Messi geeft er echt niets om.”

Die houding past volgens De Paul perfect bij de aanvoerder van Argentinië. “Hij stelt het team altijd boven individuele prestaties. Dat maakt hem voor ons zo bijzonder.”

Messi reageert op historische avond

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Messi zelf erkende na afloop dat het bijzonder voelt om zich tussen de grootste namen uit de voetbalgeschiedenis te nestelen, maar ook hij plaatste de cijfers direct in perspectief.

“Het is een enorme eer om het record van Klose te evenaren en Ronaldo Nazário voorbij te gaan. Ik ben opgegroeid met spelers als hij. Ronaldo was een van de grootste voetballers aller tijden en toch staat hij niet bovenaan deze lijst. Uiteindelijk blijft het gewoon een statistiek.”

Met zijn drie treffers kwam Messi op zestien WK-doelpunten, evenveel als recordhouder Klose. Bovendien was het zijn eerste hattrick ooit op een wereldkampioenschap. De Argentijn scoorde daarmee voor de vijfde WK-wedstrijd op rij en bereikte opnieuw een indrukwekkende mijlpaal in zijn internationale loopbaan.

Argentinië raakt niet uitgepraat over Messi

Ook Alexis Mac Allister zag opnieuw bevestigd hoe belangrijk Messi nog altijd is voor de regerend wereldkampioen.

“Er zijn eigenlijk geen woorden meer voor Messi. Als iemand dacht dat dit team beter zou zijn zonder Leo, dan heeft deze wedstrijd wel duidelijk gemaakt dat hij de belangrijkste speler is. Wij moeten een ploeg bouwen waarin hij zich zo comfortabel mogelijk voelt en dat proberen we te doen.”

Bondscoach Lionel Scaloni sluit zich daarbij aan. De keuzeheer ziet geen enkele reden om te denken dat Messi binnenkort terrein zal verliezen. “Messi blijft de beste speler ter wereld zolang hij dat zelf wil."