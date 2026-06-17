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Er gebeurt iets heel bijzonders bij ieder balcontact van Cristiano Ronaldo

17 juni 2026, 19:33
Cristiano Ronaldo Portugal DR Congo
Foto: © NOS
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Portugal is woensdagavond in Houston tegen DR Congo begonnen aan het WK Voetbal. Cristiano Ronaldo staat bij het Zuid-Europese land in de punt van de aanval en staat, zoals verwacht, volop in de schijnwerpers.

Ronaldo is in de Verenigde Staten begonnen aan zijn twaalfde grote eindtoernooi als A-international van Portugal. De 41-jarige aanvaller maakte sinds 2004 alle EK’s en WK’s mee. Zijn grootste internationale succes boekte hij in 2016, toen hij zich met zijn land tot Europees kampioen kroonde.

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Voor Ronaldo ligt de druk er vol op. De 41-jarige vedette van Al-Nassr is al enige tijd niet meer actief op het hoogste Europese niveau, maar krijgt dit toernooi als aanvoerder en aanvalsleider van Portugal toch weer het vertrouwen van bondscoach Roberto Martínez.

Ronaldo zal tegen Congo extra gebrand zijn op een goede prestatie, na de hattrick van zijn eeuwige rivaal Lionel Messi afgelopen nacht bij Argentinië - Algerije (3-0).

Ronaldo heeft in elk geval weinig nodig om het publiek in het NRG Stadium op de banken te krijgen: reeds vanaf het eerste fluitsignaal klinkt er bij werkelijk elk balcontact van de Portugese superster een oorverdovend geluid vanaf de tribunes.

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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep K
GS
DS
PT
1
Colombia
0
0
0
2
DR Congo
0
0
0
3
Portugal
0
0
0
4
Oezbekistan
0
0
0

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