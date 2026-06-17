Er gebeurt iets heel bijzonders bij ieder balcontact van Cristiano Ronaldo

Portugal is woensdagavond in Houston tegen DR Congo begonnen aan het WK Voetbal. staat bij het Zuid-Europese land in de punt van de aanval en staat, zoals verwacht, volop in de schijnwerpers.

Ronaldo is in de Verenigde Staten begonnen aan zijn twaalfde grote eindtoernooi als A-international van Portugal. De 41-jarige aanvaller maakte sinds 2004 alle EK’s en WK’s mee. Zijn grootste internationale succes boekte hij in 2016, toen hij zich met zijn land tot Europees kampioen kroonde.

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Voor Ronaldo ligt de druk er vol op. De 41-jarige vedette van Al-Nassr is al enige tijd niet meer actief op het hoogste Europese niveau, maar krijgt dit toernooi als aanvoerder en aanvalsleider van Portugal toch weer het vertrouwen van bondscoach Roberto Martínez.

Ronaldo zal tegen Congo extra gebrand zijn op een goede prestatie, na de hattrick van zijn eeuwige rivaal Lionel Messi afgelopen nacht bij Argentinië - Algerije (3-0).

Ronaldo heeft in elk geval weinig nodig om het publiek in het NRG Stadium op de banken te krijgen: reeds vanaf het eerste fluitsignaal klinkt er bij werkelijk elk balcontact van de Portugese superster een oorverdovend geluid vanaf de tribunes.