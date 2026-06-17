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'WK-speler gearresteerd op verdenking van matchfixing'

17 juni 2026, 18:00
Elye Wahi tijdens Ivoorkust - Ecuador
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Elye Wahi, basisspeler bij Ivoorkust, is twee weken voor de start van het WK gearresteerd op verdenking van matchfixing. Dat melden bronnen aan The Athletic.

De 23-jarige Wahi staat onder contract bij het Franse OGC Nice. Namens die club was hij op 29 mei tweemaal trefzeker in de beslissende wedstrijd in de strijd om promotie/degradatie. Nice was daarin mede dankzij de twee goals van de Ivoriaan met 4-1 te sterk voor Saint-Étienne en voorkwam derhalve dat het afzakte naar het tweede niveau.

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Direct na zijn heldenrol werd Wahi door de Franse politie gearresteerd op verdenking van matchfixing. Specifiek wordt de voetballer ervan verdacht dat hij in het duel met FC Metz op 17 mei, dat eindigde in een 0-0 gelijkspel, met opzet een gele kaart zou hebben gepakt. Bij competitie-organisator LFP kwamen meerdere meldingen binnen van verdachte wedpatronen. Een woordvoerder van de openbare aanklager in Marseille bevestigt tegenover The Athletic dat er een 23-jarige Ligue 1-speler is opgepakt. "Hij is na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog."

Wahi is geboren in het Franse Courcouronnes en speelde voor verschillende lichtingen zijn jeugdinterlands voor zijn geboorteland. Als A-international besloot hij eerder dit jaar echter voor Ivoorkust te kiezen. Eind maart maakte hij zijn debuut, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland (0-1 winst). Eerder deze week stond Wahi in de basis tijdens de eerste WK-wedstrijd van Ivoorkust. Daarin was het Afrikaanse land met 0-1 te sterk voor Ecuador, dankzij een late treffer van invaller Amad Diallo. Wahi werd tien minuten na rust gewisseld.

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Elye Wahi

Elye Wahi
OGC Nice
Team: Nice
Leeftijd: 23 jaar (2 jan. 2003)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Frankfurt
10
0
2025/2026
Nice
14
5
2024/2025
Frankfurt
8
0
2024/2025
Marseille
13
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
1
6
3
2
Ivoorkust
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curaçao
1
-6
0

Complete Stand

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