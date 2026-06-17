De scheidsrechter bij het tweede WK-duel van het Nederlands elftal is bekend. De FIFA heeft de Engelsman Michael Oliver aangewezen om de wedstrijd tegen Zweden in goede banen te leiden. Arne Slot kwam in zijn debuutjaar als trainer van Liverpool stevig in botsing met Oliver na afloop van de stadsderby tegen Everton. Ook Oranje-aanvoerder heeft geen al te beste ervaringen met de arbiter.

Liverpool leek in februari 2025 af te stevenen op een 1-2 uitzege op Everton, maar James Tarkowski tekende vlak voor tijd op fraaie wijze voor de gelijkmaker. Slot én zijn assistent Sipke Hulshoff meldden zich na het laatste fluitsignaal woedend bij Oliver. Die toonde beide Nederlanders vervolgens een rode kaart.

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Later werd bekend wat Slot precies tegen Oliver had gezegd: "Als wij geen kampioen worden, geef ik jou daar de fucking schuld van", zou Slot de arbiter onder meer hebben toegebeten. Ook zou Everton volgens de trainer 'alles fucking cadeau hebben gekregen' en noemde Slot de gang van zaken een (opnieuw) 'fucking schande'. Hun tirade kwam Slot en Hulshoff op twee duels schorsing te staan, bovendien moesten beiden een forse geldboete aftikken. In het geval van Slot maar liefst 84.000 euro; bij Hulshoff bedroeg de boete 8.400 euro.

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Oliver liet 'aanslag' op Virgil van Dijk onbestraft

Overigens had Oliver jaren eerder ook al de leiding over een geruchtmakende editie van de Liverpoolse stadsderby op Goodison Park. In oktober 2020 was hij scheidsrechter van dienst bij het duel waarin Virgil van Dijk zwaar geblesseerd raakte na een roekeloze charge van Everton-doelman Jordan Pickford. De Oranje-captain scheurde daarbij zijn kruisband, waardoor hij onder meer het Europees Kampioenschap miste. De overtreding van Pickford werd bovendien niet eens bestraft, omdat er buitenspel aan vooraf zou zijn gegaan. Later gaf Oliver aan dat hij spijt had van die beslissing en dat de doelman achteraf toch een rode kaart verdiend had.