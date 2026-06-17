Krijgt het WK zijn eigen spionageschandaal? Diverse media melden woensdag dat er een drone is neergehaald boven het trainingsveld van Zuid-Korea in het Mexicaanse Zapopan.

De Koreanen rekenden vrijdag in hun eerste groepswedstrijd - met grote dank aan Feyenoorder In-beom Hwang - af met Tsjechië, dat met 2-1 werd verslagen. Komende vrijdag (19 juni) wacht om 3.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) een confrontatie met gastland Mexico, in Guadalajara.

Dinsdag meldde de Zuid-Koreaanse selectie zich voor een training, waarna plots een drone in de lucht werd gespot. Deze zou door een bij het trainingskamp gestationeerde Mexicaanse militair zijn neergehaald. De bestuurders zouden er echter mét de drone vandoor zijn gegaan, waardoor niet kon worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een poging tot spionage door Mexico óf de derde tegenstander in Groep A: Zuid-Afrika.

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Zuid-Korea heeft de zaak gemeld bij de FIFA. Volgens een official van de voetbalbond is er sowieso geen 'gevoelige informatie' buitgemaakt door de mogelijke spionnen. "De situatie deed zich voor tijdens de warming-up, nog voordat de tactische training begon", wordt hij geciteerd door de Seoul Economic Daily.

Engeland in de ban van spionageschandaal met verstrekkende gevolgen

Nog geen maand geleden was Engeland in de ban van een spionageschandaal rond de play-offs om promotie naar de Premier League. Een staflid van Southampton werd betrapt op het bespieden van de training van drie verschillende tegenstanders, waaronder de club die The Saints in de halve eindstrijd van de play-offs versloegen: Middlesbrough. Southampton werd uiteindelijk uitgesloten van deelname aan de finale op Wembley. Middlesbrough kreeg zo een herkansing op lucratieve promotie, maar moest in de finale zijn meerdere erkennen in Hull City.