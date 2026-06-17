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Spygate op het WK? Drone neergehaald boven trainingsveld Zuid-Korea

17 juni 2026, 14:40
De selectie van Zuid-Korea op het trainingsveld tijdens het WK 2026
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Krijgt het WK zijn eigen spionageschandaal? Diverse media melden woensdag dat er een drone is neergehaald boven het trainingsveld van Zuid-Korea in het Mexicaanse Zapopan.

De Koreanen rekenden vrijdag in hun eerste groepswedstrijd - met grote dank aan Feyenoorder In-beom Hwang - af met Tsjechië, dat met 2-1 werd verslagen. Komende vrijdag (19 juni) wacht om 3.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) een confrontatie met gastland Mexico, in Guadalajara.

Dinsdag meldde de Zuid-Koreaanse selectie zich voor een training, waarna plots een drone in de lucht werd gespot. Deze zou door een bij het trainingskamp gestationeerde Mexicaanse militair zijn neergehaald. De bestuurders zouden er echter mét de drone vandoor zijn gegaan, waardoor niet kon worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een poging tot spionage door Mexico óf de derde tegenstander in Groep A: Zuid-Afrika.

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Zuid-Korea heeft de zaak gemeld bij de FIFA. Volgens een official van de voetbalbond is er sowieso geen 'gevoelige informatie' buitgemaakt door de mogelijke spionnen. "De situatie deed zich voor tijdens de warming-up, nog voordat de tactische training begon", wordt hij geciteerd door de Seoul Economic Daily.

Engeland in de ban van spionageschandaal met verstrekkende gevolgen

Nog geen maand geleden was Engeland in de ban van een spionageschandaal rond de play-offs om promotie naar de Premier League. Een staflid van Southampton werd betrapt op het bespieden van de training van drie verschillende tegenstanders, waaronder de club die The Saints in de halve eindstrijd van de play-offs versloegen: Middlesbrough. Southampton werd uiteindelijk uitgesloten van deelname aan de finale op Wembley. Middlesbrough kreeg zo een herkansing op lucratieve promotie, maar moest in de finale zijn meerdere erkennen in Hull City.

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Waar maken ze zich zo druk over, wellicht een amateur die ff iets op Internet wil gooien , maar de mensen ( media) maken vaak van niets iets.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
344 Reacties
91 Dagen lid
204 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar maken ze zich zo druk over, wellicht een amateur die ff iets op Internet wil gooien , maar de mensen ( media) maken vaak van niets iets.

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
1
2
3
2
Zuid-Korea
1
1
3
3
Tsjechië
1
-1
0
4
Zuid-Afrika
1
-2
0

Complete Stand

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