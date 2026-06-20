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Iniesta roept Spanje op tot kalmte na valse start: 'In 2010 was het erger'

20 juni 2026, 15:51
Iniesta roept Spanje op tot kalmte na valse start: 'In 2010 was het erger'
Foto: © @andresiniesta8 - X
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Oud-international Andrés Iniesta stelt de Spaanse voetbalsupporters gerust na de teleurstellende start van het wereldkampioenschap. De regerend Europees kampioen bleef steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen WK-debutant Kaapverdië. Volgens Iniesta is er echter geen reden tot paniek en wijst hij naar het toernooi van 2010 in Zuid-Afrika, toen de nationale ploeg de openingswedstrijd van Zwitserland verloor maar uiteindelijk wel de wereldtitel veroverde. "Dit overkomt ons blijkbaar altijd, misschien nu wel meer dan ooit", aldus de oud-international. "Onze situatie was echter nog erger. Wij verloren onze eerste wedstrijd. Nu hebben we in ieder geval nog een punt", zo klinkt het.

Om de huidige obstakels te overwinnen, roept Iniesta de selectie op om zich af te sluiten voor de buitenwereld. De Spanjaard herinnert zich de zware dagen na de nederlaag tegen de Zwitsers nog goed. "Het is tijd om kalm te blijven, heel kalm", benadrukt hij. Hij haalt daarbij de woorden van toenmalig bondscoach Vicente del Bosque aan. "Wat zei hij? Het was kort en krachtig: Als we de volgende zes wedstrijden winnen, zijn we wereldkampioen", herinnert Iniesta zich. Volgens hem krijgt de huidige spelersgroep vergelijkbare intense kritiek te verduren als zestien jaar geleden. "Het lawaai is er, zoals Luis de la Fuente zei, maar het mag het team niet bereiken", stelt de oud-speler. "Dit is niet het moment voor verwijten, noch voor wantrouwen", voegt hij daaraan toe.

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Zondagavond wacht voor Spanje het cruciale duel met Saoedi-Arabië om de kansen op de knock-outfase in eigen hand te houden. De aftrap vindt plaats om 18:00 uur Nederlandse tijd. Na de ontmoeting met de Green Falcons sluit het elftal van De la Fuente de groepsfase op zaterdag 27 juni af met een wedstrijd tegen Uruguay.

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Andrés Iniesta Luján

Andrés Iniesta Luján
Leeftijd: 42 jaar (11 mei 1984)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Emirates
20
5
2023
Vissel Kobe
4
0
2022
Vissel Kobe
24
2
2021
Vissel Kobe
23
6

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saoedi-Arabië
1
0
1
3
Spanje
1
0
1
4
Kaapverdië
1
0
1

Complete Stand

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