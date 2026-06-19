Dortmund versterkt zich plots met onbekende Nederlandse verdediger (30)

Borussia Dortmund heeft zich voor de komende drie seizoenen versterkt met . De dertigjarige Nederlandse centrale verdediger maakt transfervrij de overstap van TSV 1860 München en sluit direct aan bij het beloftenelftal van de Duitse topclub, die uitkomt in de Regionalliga West.

Bij de beloftenploeg moet de in Zaanstad geboren verdediger een leidersrol op zich gaan nemen. De strategie van Dortmund is om talentvolle jeugdspelers te omringen met ervaren krachten om op die manier stabiliteit te bieden. Ingo Preuß, de technisch directeur van het Onder 23-elftal, is verheugd met de komst van de routinier. "Met Jesper krijgen we een ervaren speler voor het centrum van de verdediging", aldus de sportief leider. "Hij zal van belangrijke waarde zijn voor onze jonge spelers, zowel op als buiten het veld".

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De overstap van de Nederlander is mede mogelijk doordat zijn aflopende contract bij 1860 München ten einde liep na een roerige periode. Die club kreeg geen licentie voor het nieuwe seizoen en degradeerde daardoor verplicht naar de Regionalliga Bayern.

Zelf kende de zoon van voormalig international Frank Verlaat eveneens een zwaar jaar door blessureleed. De achterhoedespeler kwam afgelopen seizoen slechts in een handvol officiële duels in actie. Zijn laatste optreden dateert van 17 september 2025, toen hij al na 38 minuten uitviel met een hardnekkige spierblessure. Inmiddels is de ex-speler van Werder Bremen weer fit verklaard om komende week aan de voorbereiding in Dortmund te beginnen.

Ondanks zijn Nederlandse nationaliteit heeft Verlaat nog nooit voor een club in de Nederlandse competities gespeeld. Na eerdere avonturen in Portugal en Oostenrijk belandde de verdediger in 2012 in de jeugdopleiding van Werder Bremen. Vervolgens verdedigde hij de kleuren van Sandhausen en Waldhof Mannheim, alvorens hij medio 2022 in München neerstreek. Met liefst 239 wedstrijden en dertien doelpunten in de 3. Liga brengt de kersverse aanwinst een flinke schat aan ervaring mee naar het tweede elftal van Dortmund.