Joris Kramer reageert op transfergeruchten: 'Ik zit in een luxepositie'

heeft bij Voetbal International gereageerd op de aanhoudende transfergeruchten rondom zijn persoon. De aanvoerder van Go Ahead Eagles staat nadrukkelijk in de belangstelling van FC Groningen, maar benadrukt dat er nog geen concrete stappen zijn gezet. De centrale verdediger spreekt zelf van een luxepositie, waarin hij zijn sportieve toekomst rustig kan afwachten.

Tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen in Terwolde was hij vandaag een van de meest besproken spelers. De interesse is concreet: FC Groningen ziet in de linkspoot de ideale opvolger voor de naar Ajax teruggekeerde Dies Janse. Algemeen directeur Frank van Mosselveld bevestigde dat er inmiddels een officieel bod is uitgebracht op de speler. Go Ahead Eagles wees die aanbieding af en is niet happig om de sterkhouder te laten vertrekken. Technisch manager Marc van Hintum hoopt de speler juist langer aan de club te binden middels een verbeterd contract.

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Zelf blijft de hoofdrolspeler nuchter onder de situatie en de berichtgeving, die hij deels onnodig noemt omdat hij nog niet direct met de Groningers om tafel heeft gezeten. "Er is een gesprek geweest waarin Go Ahead heeft aangegeven dat ze het jammer vinden als ik vertrek. Verder is er niet zoveel aan de hand", zegt de verdediger. "Er is nog geen nieuws, dus ik kan er ook weinig over zeggen". De routinier benadrukt dat zijn zaakwaarnemer de honneurs waarneemt in de gesprekken met geïnteresseerde partijen. "Die praat met meer clubs. Pas als het serieus wordt, hoor ik of het een optie is. Tot die tijd laat ik het bij hem. Ik focus me op Go Ahead, daar ben ik aanvoerder".

Toch steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken. De aanvoerder wil op termijn graag een transfer maken, als het juiste moment zich aandient. "Wat ik hoop? Voor mij het beste. Na een paar goede seizoenen wil ik misschien een volgende stap zetten, dat heb ik al vaker gezegd. Dat ik ambitie heb, lijkt me logisch", aldus de centrumverdediger.

Tegelijkertijd heeft de speler begrip voor de positie van zijn werkgever, die hem liever niet aan een concurrent in de Eredivisie verliest. "Ergens snap ik dat wel", stelt hij. "Maar ik wil ook niet iemands ontwikkeling in de weg staan die achter mij zit. Ik zit hier net zo lang als Mats en op een gegeven moment moet je kijken hoe ver je kunt komen". Daarmee verwijst hij naar Mats Deijl, die de club eerder verliet voor een overstap naar Feyenoord. Voorlopig blijft de situatie voor de verdediger echter overzichtelijk. "Het is een luxepositie. Als er niks komt, zit ik hier goed", besluit de captain.