Grote schrik: kind verdrinkt bijna live in uitzending van Hélène Hendriks

Kijkers van De Oranjezomer schrokken dinsdagavond. Terwijl de tafelgasten vanuit Curaçao in gesprek waren, was te zien dat een jongen dreigde te verdrinken in het zwembad bij het Corendon Mangrove Beach Resort. Het moment ontging de tafelgasten, maar woensdagavond kwam presentatrice Hélène Hendriks erop terug.

“Ik moet nog wel even iets vertellen, want gisteren kreeg ik na de uitzending allerlei berichten van mensen. Er was namelijk een beeld te zien…”, blikt Hendriks terug. Het ging om een ‘tussenshot’, een fragment van de omgeving terwijl het gesprek doorliep. Te zien was dat een kind niet boven water kwam, waarna de vader ingreep.

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“Kijk, wij zijn hier bezig aan die tafel en dan schieten mensen beelden die wij niet zien hier aan tafel, maar blijkbaar was er een beeld te zien van een kind dat het even moeilijk had in het water. Die is uiteindelijk gered door papa”, zei Hendriks woensdagavond.

“We hebben nog even navraag gedaan en alles ging goed, maar het is live natuurlijk. Wij kregen dat niet mee, maar ik vind het toch wel netjes om dat even aan te geven”, aldus de presentatrice. “Het zal je gebeuren, want je ziet het elke zomer weer, dit soort berichten dat het wél verkeerd afloopt. Het zal maar net even aan je aandacht ontsnappen.”

Het beeld dat te zien was in De Oranjezomer: