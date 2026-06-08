Koeman maakt opstelling bekend en geeft kraakhelder signaal richting WK

Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor het oefenduel met Oezbekistan bekendgemaakt. Donyell Malen start in de punt van de aanval, terwijl Memphis Depay op de bank zit. Achterin staat Jan Paul van Hecke naast Virgil van Dijk.

Nederland oefent maandagavond Nederlandse tijd in het Icahn Stadium in New York achter gesloten deuren tegen Oezbekistan. Het is voor de ploeg van Koeman de laatste kans om vertrouwen te tanken voordat het WK begint. Beide landen treffen elkaar twee keer. Eerst in een officiële oefeninterland waarin met name de basisploeg minuten zal gaan maken. Vervolgens wordt er ook nog een wedstrijd van twee keer 35 minuten gespeeld; dit duel is bedoeld om ook de reserves speeltijd te geven. De tweede wedstrijd wordt dan ook niet uitgezonden.

Artikel gaat verder onder video

De opstelling van Oranje tegen Oezbekistan zal dus naar alle waarschijnlijkheid heel veel gaan lijken op de basis tijdens het toernooi. Bart Verbruggen is al aangewezen als eerste doelman en staat tegen Oezbekistan dus onder de lat, terwijl Denzel Dumfries en Micky van de Ven zoals verwacht de backposities invullen. Aanvoerder Van Dijk zal achterin samenspelen met Van Hecke. Jurriën Timber heeft zich alsnog moeten afmelden door zijn blessure en zal dus niet meegaan naar het WK. Lutsharel Geertruida is zijn vervanger.

In de voorhoede krijgt Malen andermaal de voorkeur boven Depay. Het lijkt er daarom op dat Koeman ook op het WK de spits van AS Roma in de punt gaat gebruiken. Op rechts krijgt Crysencio Summerville weer de kans om zich te laten zien, terwijl Cody Gakpo zijn plek op links behoudt. Het middenveld bestaat zoals verwacht uit Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders.

Opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.