Koeman weet het tij te keren: één keuze oogst lof van alle rapporteurs

De overwinning van het Nederlands elftal op Zweden heeft niet alleen op het veld indruk gemaakt, maar zorgt ook voor een volledige omslag in de analyses van de rapporteurs. Waar Ronald Koeman na hetgelijkspel tegen Japan nog stevig onder vuur lag, is het oordeel over de trainer nu opvallend positief. Meerdere beoordelaars spreken van herstel, waarbij specifiek de beslissing om Brian Brobbey als basisspeler te laten starten breed wordt uitgelicht als het absolute kantelpunt.

In aanloop naar het duel was de druk op de nationale ploeg flink toegenomen. Na de 2-2 remise tegen de Japanners kreeg de bondscoach nog veel kritiek op zijn wisselbeleid, wat hem bij Voetbal International een 5,5 opleverde. Na de ruime zege op de Zweden volgt een duidelijke stijging naar een 7,5. Het blad stelt dat de bondscoach zich uitstekend wist te revancheren en benadrukt dat het inbrengen van de spits van Sunderland vanaf de aftrap direct effect had.

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Brobbey beschaamde dat vertrouwen niet door binnen zeventien minuten twee keer te scoren. Bij de rapporteurs levert dit torenhoge cijfers op. Ronald de Boer deelt in zijn analyse voor VoetbalPrimeur een 8 uit aan de doelpuntenmaker en ziet een bevestiging van de tactische keuzes van de staf. "Het tactische plan was goed. The A Team zei altijd: I love it when a plan comes together." Ook Cody Gakpo, die de assist gaf op de 1-0 en na rust zelf tweemaal trefzeker was, ontving van De Boer een 8 en werd door hem beslissend genoemd in de ruime overwinning.

De toon van herstel klinkt nog sterker door in de beoordeling van Arie Haan in De Telegraaf. De oud-international geeft de bondscoach zelfs een 8 en spreekt van een knappe prestatie. "Het is wel knap van een coach als je dit bedenkt en het pakt zo uit", aldus de rapporteur. "Na de kritiek komt voor Koeman de lof", voegt de analist daaraan toe. Wel plaatst de voormalige middenvelder een kanttekening bij het spel zonder bal, waarbij hij waarschuwt dat het team soms te veel ruimte weggeeft omdat Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch veel naar voren denken.

De rapporten van het AD en Sportnieuws bevestigen het beeld van een overtuigende, zij het niet geheel foutloze zege. Bij het AD krijgt de bondscoach een 7,5 en wordt zijn beslissing om met de fysiek sterke spits te starten omschreven als een "schot in de roos". Sportnieuws deelt zelfs een 8,5 uit aan de spits, die volgens het platform "zijn plek in de zestien honderd procent heeft verdiend".