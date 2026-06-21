Ronald Koeman kan stoppen met het optrainen van richting een basisplaats, zo stelt Kees Kwakman in De Oranjezomer. De bondscoach kan volgens de analist namelijk niet meer om heen, dus is het volgens Kwakman verstandiger om Depay achter de hand te houden.

Depay heeft in allebei de wedstrijden van Oranje op het WK zo’n twintig minuten meegedaan. Na een teleurstellende invalbeurt tegen Japan (2-2) leverde de topscorer aller tijden van Nederland in de slotfase van het duel met Zweden (5-1) de assist op de laatste goal, gemaakt door Crysencio Summerville. Er was veel kritiek in Nederland op de keuze van Ronald Koeman om Depay, gezien zijn fitheid, op te roepen.

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Henk ten Cate is van mening dat het een goed idee was van de bondscoach om Depay in ieder geval tegen Zweden binnen de lijnen te brengen, geeft hij aan in De Oranjezomer. “Brobbey gaf aan dat hij niet verder kon en de stand liet het toe”, aldus de trainer. “Ik denk dat Koeman hem achter de hand wil houden en waarschijnlijk ziet hij tijdens de trainingen progressie in wat Memphis doet.” Ten Cate geeft wel toe dat hij die ‘progressie’ in beide wedstrijden niet heeft gezien. “Maar niet iedereen kan goed invallen. Hij is het gewend om basisspeler te zijn.”

Kwakman stelt dat hij denkt dat Koeman blij is dat Brian Brobbey als basisspits twee keer scoorde tegen Zweden. “Hij kan Brobbey er nu niet meer afhalen en dan verwacht Memphis nu minder dat hij binnenkort gaat spelen”, denkt de analist. “Als Brobbey dit blijft doen, is hij de eerste spits. Dan zitten we er ook niet meer mee dat Memphis maar minuten moet maken om hem fit te maken. Dan kun je hem gewoon achter de hand houden, mocht het een keer nodig zijn. Maar op dit moment zie ik hem geen basisplaats krijgen.”