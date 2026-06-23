LIVE WK 2026 | Engeland heeft het lastig tegen Ghana

Engeland én Ghana kunnen zich vanavond plaatsen voor de tweede ronde van het WK. In Boston staan beide landen, die de volle buit overhielden aan hun eerste duel op dit toernooi, vanaf 22.00 uur tegenover elkaar. Verzekeren The Three Lions van Thomas Tuchel zich vanavond van een plek bij de laatste 32, of weten The Black Stars van Carlos Queiroz te zorgen voor een stunt? Mis niets en volg het WK-duel tussen Engeland en Ghana in dit liveblog van FCUpdate.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.