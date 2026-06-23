Live voetbal 1

LIVE WK 2026 | Engeland heeft het lastig tegen Ghana

23 juni 2026, 22:49
ENGGHA
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Engeland én Ghana kunnen zich vanavond plaatsen voor de tweede ronde van het WK. In Boston staan beide landen, die de volle buit overhielden aan hun eerste duel op dit toernooi, vanaf 22.00 uur tegenover elkaar. Verzekeren The Three Lions van Thomas Tuchel zich vanavond van een plek bij de laatste 32, of weten The Black Stars van Carlos Queiroz te zorgen voor een stunt? Mis niets en volg het WK-duel tussen Engeland en Ghana in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Engeland - Ghana

Sorteer op:

5m geleden

23:28

64' - Poging Madueke

Noni Madueke krijg een mooie kans om een poging te wagen maar trekt zijn schot over het doel van Ghana. 

11m geleden

23:22

57' - Engeland voert druk wat op

De Engelsen komen eindelijk wat naar voren en proberen via Gordon en Madueke te schieten. Zonder succes nog en de score blijft nog altijd op 0-0.

23m geleden

23:10

46' - We zijn weer los

De tweede helft in Boston is onderweg

40m geleden

22:53

Rust in Boston

De eerste helft in Boston zit erop en helaas kunnen we er niet heel veel meer over zeggen dan dat. Laten we met z'n allen duimen dat dat moet betekenen dat er een spetterstuk van een tweede helft aan zit te komen!

43m geleden

22:50

45+3' - Kansje Kane

De topspits van Engeland weet voor het eerst wat ruimte te vinden en waagt een poging, maar zijn schot wordt geblokt en resulteert in een hoekschop.

1u geleden

22:46

'45 - Zes minuten extra

Er worden zes minuten toegevoegd aan deze toch teleurstellende eerste helft.

1u geleden

22:43

🟨 41' - Rice op de bon

De eerste gele kaart van de pot is een feit: Rice staat op de voet van een Ghanees en gaat op de bon.

1u geleden

22:38

37' - Zowaar een kans

Madueke stoomt goed door op rechts, passeert zijn man en levert met zijn rechtervoet een prima voorzet af op het hoofd van Rice. De grote man van Premier League-kampioen Arsenal krijgt echter niet goed de bal naar beneden gekopt, waardoor ook zijn tweede doelpoging over vliegt.

1u geleden

22:37

'35 - Het kabbelt allemaal voort

Het spijt ons, maar leuker kunnen we het op dit moment niet maken. De Hondurese scheidsrechter van dienst blaast met name voor elke overtreding, waardoor er tot nu toe geen enkele gang in deze pot.

1u geleden

22:27

'26 - Drinkpauze

Onder luid gejoel van de fans in Boston fluit de scheidsrechter voor de hydration break. Voorlopig is Engeland - Ghana vooral een duel dat constant st

1u geleden

22:23

'21 - Spel ligt even stil

Reece James ligt op het veld en dient behandeld te worden door de medische staf, terwijl er ook gekeken wordt naar Bellingham. We leven inmiddels ook toe naar de drinkpauze.

1u geleden

22:15

'13 - Rice schiet vrije trap over

Rice schiet een vrije trap voor Engeland met een harde pegel over het doel van Ghana.

1u geleden

22:09

'9 - Rustig begin van deze pot

De wedstrijd is kalm van start gegaan met beide teams die een beetje aan het af tasten zijn waar de mogelijkheden liggen. Eerste tien minuten zijn bijna voorbij.

2u geleden

22:01

'1 - We zijn los!

De tweede partij van deze WK-dag is los hier in Boston! Wie trekt er aan het langste eind?!

2u geleden

21:58

De man van de fluit

Said Martinez uit Honduras is vandaag de scheidsrechter van dienst voor dit duel. Armando Villarreal uit de Verenigde Staten is de chef in het VAR-hok.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lautaro Martinez

Nederlanders walgen van Argentinië: 'De schaamte voorbij, zij moeten wereldkampioen worden'

  • Gisteren, 20:42
  • Gisteren, 20:42
  • 8
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • za 20 juni, 20:57
  • 20 jun. 20:57
  • 6
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
5 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
15 Reacties
14 Dagen lid
9 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Boeiend? Serieus, Jeroen Grueter? Ik zit toch echt naar een zaadwedstrijd te kijken...

Henk Hoving 94
15 Reacties
14 Dagen lid
9 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit kon wel eens een Spanje - Kaapverdië (of Ecuador - Curaçao) wedstrijd worden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
15 Reacties
14 Dagen lid
9 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Boeiend? Serieus, Jeroen Grueter? Ik zit toch echt naar een zaadwedstrijd te kijken...

Henk Hoving 94
15 Reacties
14 Dagen lid
9 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit kon wel eens een Spanje - Kaapverdië (of Ecuador - Curaçao) wedstrijd worden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Engeland - Ghana

22:00
Vandaag om 22:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (29 aug. 1973)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatië
1
-2
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws