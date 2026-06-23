LIVE WK 2026 | Engeland heeft het lastig tegen Ghana

Engeland én Ghana kunnen zich vanavond plaatsen voor de tweede ronde van het WK. In Boston staan beide landen, die de volle buit overhielden aan hun eerste duel op dit toernooi, vanaf 22.00 uur tegenover elkaar. Verzekeren The Three Lions van Thomas Tuchel zich vanavond van een plek bij de laatste 32, of weten The Black Stars van Carlos Queiroz te zorgen voor een stunt? Mis niets en volg het WK-duel tussen Engeland en Ghana in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Engeland - Ghana Sorteer op: Laatste Oudste 64' - Poging Madueke Noni Madueke krijg een mooie kans om een poging te wagen maar trekt zijn schot over het doel van Ghana. 57' - Engeland voert druk wat op De Engelsen komen eindelijk wat naar voren en proberen via Gordon en Madueke te schieten. Zonder succes nog en de score blijft nog altijd op 0-0. 46' - We zijn weer los De tweede helft in Boston is onderweg Rust in Boston De eerste helft in Boston zit erop en helaas kunnen we er niet heel veel meer over zeggen dan dat. Laten we met z'n allen duimen dat dat moet betekenen dat er een spetterstuk van een tweede helft aan zit te komen! 45+3' - Kansje Kane De topspits van Engeland weet voor het eerst wat ruimte te vinden en waagt een poging, maar zijn schot wordt geblokt en resulteert in een hoekschop. '45 - Zes minuten extra Er worden zes minuten toegevoegd aan deze toch teleurstellende eerste helft. 🟨 41' - Rice op de bon De eerste gele kaart van de pot is een feit: Rice staat op de voet van een Ghanees en gaat op de bon. 37' - Zowaar een kans Madueke stoomt goed door op rechts, passeert zijn man en levert met zijn rechtervoet een prima voorzet af op het hoofd van Rice. De grote man van Premier League-kampioen Arsenal krijgt echter niet goed de bal naar beneden gekopt, waardoor ook zijn tweede doelpoging over vliegt. '35 - Het kabbelt allemaal voort Het spijt ons, maar leuker kunnen we het op dit moment niet maken. De Hondurese scheidsrechter van dienst blaast met name voor elke overtreding, waardoor er tot nu toe geen enkele gang in deze pot. '26 - Drinkpauze Onder luid gejoel van de fans in Boston fluit de scheidsrechter voor de hydration break. Voorlopig is Engeland - Ghana vooral een duel dat constant st '21 - Spel ligt even stil Reece James ligt op het veld en dient behandeld te worden door de medische staf, terwijl er ook gekeken wordt naar Bellingham. We leven inmiddels ook toe naar de drinkpauze. '13 - Rice schiet vrije trap over Rice schiet een vrije trap voor Engeland met een harde pegel over het doel van Ghana. '9 - Rustig begin van deze pot De wedstrijd is kalm van start gegaan met beide teams die een beetje aan het af tasten zijn waar de mogelijkheden liggen. Eerste tien minuten zijn bijna voorbij. '1 - We zijn los! De tweede partij van deze WK-dag is los hier in Boston! Wie trekt er aan het langste eind?! De man van de fluit Said Martinez uit Honduras is vandaag de scheidsrechter van dienst voor dit duel. Armando Villarreal uit de Verenigde Staten is de chef in het VAR-hok. Laad meer