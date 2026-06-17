LIVE WK 2026 | Engeland op voorsprong in doelpuntenfestijn tegen Kroatië

Voor Engeland begint het WK 2026 direct met een prachtig affiche. In Dallas stuiten The Three Lions op de nummer drie van het vorige WK: Kroatië. Begint het Engeland van de Duitse bondscoach Thomas Tuchel de jacht op de tweede wereldtitel met een zege, of gaan de geroutineerde Kroaten van Zlatko Dalic er met de drie punten vandoor? Om 22.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker in Groep L tussen Engeland en Kroatië in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Engeland - Kroatië Sorteer op: Laatste Oudste 68' - De rust keert iets terug voor Kroatië (3-2) Engeland kreeg zojuist kans na kans, maar die storm is even gaan liggen in Dallas. Kansen voor Kroatië in dit tweede bedrijf hebben we echter nog helemaal niet gezien. 58' - Modric naar de kant (3-2) Modric gaat naar de kant bij Kroatie. Kovacic is zijn vervanger. 57' - Wat een kansen voor Engeland... (3-2) Engeland is los! Wat een kansen, maar nog geen 4-2. Livakovic houdt Kroatië echt op de been, want zijn ploeg staat inmiddels met de rug tegen de muur. 51' - Kroatië in de problemen (3-2) Na de 3-2 heeft Engeland al drie kansen gecreeërd om de voorsprong verder uit te breiden. Livakovic ligt in de weg. Kroatië blijft daardoor nog in de wedstrijd. 47' - Engeland op voorsprong (3-2) BREAKING En het is weer raakt! Een doelpuntenfestijn hier in Dallas. Het is Engeland dat opnieuw op voorsprong komt. Jude Bellingham schiet raak: 3-2. 45' - We gaan weer beginnen! (2-2) De spelers staan weer op het veld. Kroatië heeft afgetrapt, de tweede helft gaat van start! 45+6' - En rust... (2-2) Het is een enerverende eerste helft geweest, hier in Dallas. Engeland speelt niet groots, maar is wel de gevaarlijkste ploeg geweest. Toch staat het gelijk, dankzij een effectief Kroatië: 2-2. 45+5' - Toch nog gelijk! (2-2) BREAKING GOAL! Vlak voor rust komt Kroatië toch nog op gelijke hoogte. Musa schiet raak: 2-2. De Kroaten zijn effectief. Het was pas de tweede grote kans van de wedstrijd. 45' - Vrije trap, op een mooie plek (2-1) Engeland krijgt vlak voor rust nog een vrije trap op een mooie plek! Rice, Madueke en Gordon melden zich achter de bal. 40' - Engeland weer op voorsprong (2-1) BREAKING Lang kan Kroatië niet genieten van de gelijkmaker. Harry Kane kopt Engeland alweer op voorsprong, na een schitterende hoekschop van Declan Rice. 37' - Kroatië maakt op prachtige wijze gelijk (1-1) BREAKING Pickford is nog helemaal niet getest, maar ziet de eerste poging van de Kroaten direct binnenvliegen. Een uitstekende treffer van Kroatië: Martin Baturina is de doelpuntenmaker: 1-1. 35' - Engeland wordt dreigender (1-0) Nu is het Kane die kan koppen na een goede, maar harde voorzet van James. De spits van de Engelsen krijgt de bal echter niet richting de goal van Livakovic. 31' - Kans voor Engeland (1-0) Een goede voorzet van Madueke in de richting van Bellingham, die net niet goed bij de bal kan komen. Daar was de ploeg van Tuchel in de buurt van de tweede treffer. 27' - Gevaarlijk balverlies van Kane (1-0) Kane raakt de bal op een vervelende plek kwijt, waarna Kroatië er even aan kan denken om gevaarlijk te worden. Dat lukt echter niet, want Vuskovic is slordig en raakt de bal al snel weer kwijt. 24' - Bewijs: terechte VAR-ingreep (1-0) Inmiddels zijn er beelden verschenen waarop te zien is dat Kroatië-doelman Luvakovic te vroeg van de doellijn gaat op het moment dat Kane zijn strafschop neemt. Laad meer