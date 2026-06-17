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LIVE WK 2026 | Engeland op voorsprong in doelpuntenfestijn tegen Kroatië

17 juni 2026, 22:00   Bijgewerkt: 23:13
ENGKRO
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Voor Engeland begint het WK 2026 direct met een prachtig affiche. In Dallas stuiten The Three Lions op de nummer drie van het vorige WK: Kroatië. Begint het Engeland van de Duitse bondscoach Thomas Tuchel de jacht op de tweede wereldtitel met een zege, of gaan de geroutineerde Kroaten van Zlatko Dalic er met de drie punten vandoor? Om 22.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker in Groep L tussen Engeland en Kroatië in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Engeland - Kroatië

Sorteer op:

Nu

23:31

68' - De rust keert iets terug voor Kroatië (3-2)

Engeland kreeg zojuist kans na kans, maar die storm is even gaan liggen in Dallas. Kansen voor Kroatië in dit tweede bedrijf hebben we echter nog helemaal niet gezien.

10m geleden

23:22

58' - Modric naar de kant (3-2)

Modric gaat naar de kant bij Kroatie. Kovacic is zijn vervanger.

11m geleden

23:21

57' - Wat een kansen voor Engeland... (3-2)

Engeland is los! Wat een kansen, maar nog geen 4-2. Livakovic houdt Kroatië echt op de been, want zijn ploeg staat inmiddels met de rug tegen de muur.

16m geleden

23:16

51' - Kroatië in de problemen (3-2)

Na de 3-2 heeft Engeland al drie kansen gecreeërd om de voorsprong verder uit te breiden. Livakovic ligt in de weg. Kroatië blijft daardoor nog in de wedstrijd.

20m geleden

23:12

47' - Engeland op voorsprong (3-2)

En het is weer raakt! Een doelpuntenfestijn hier in Dallas. Het is Engeland dat opnieuw op voorsprong komt. Jude Bellingham schiet raak: 3-2.

23m geleden

23:09

45' - We gaan weer beginnen! (2-2)

De spelers staan weer op het veld. Kroatië heeft afgetrapt, de tweede helft gaat van start!

38m geleden

22:54

45+6' - En rust... (2-2)

Het is een enerverende eerste helft geweest, hier in Dallas. Engeland speelt niet groots, maar is wel de gevaarlijkste ploeg geweest. Toch staat het gelijk, dankzij een effectief Kroatië: 2-2.

40m geleden

22:51

45+5' - Toch nog gelijk! (2-2)

GOAL! Vlak voor rust komt Kroatië toch nog op gelijke hoogte. Musa schiet raak: 2-2. De Kroaten zijn effectief. Het was pas de tweede grote kans van de wedstrijd. 

1u geleden

22:45

45' - Vrije trap, op een mooie plek (2-1)

Engeland krijgt vlak voor rust nog een vrije trap op een mooie plek! Rice, Madueke en Gordon melden zich achter de bal.

1u geleden

22:42

40' - Engeland weer op voorsprong (2-1)

Lang kan Kroatië niet genieten van de gelijkmaker. Harry Kane kopt Engeland alweer op voorsprong, na een schitterende hoekschop van Declan Rice.

1u geleden

22:36

37' - Kroatië maakt op prachtige wijze gelijk (1-1)

Pickford is nog helemaal niet getest, maar ziet de eerste poging van de Kroaten direct binnenvliegen. Een uitstekende treffer van Kroatië: Martin Baturina is de doelpuntenmaker: 1-1.

1u geleden

22:35

35' - Engeland wordt dreigender (1-0)

Nu is het Kane die kan koppen na een goede, maar harde voorzet van James. De spits van de Engelsen krijgt de bal echter niet richting de goal van Livakovic.

1u geleden

22:31

31' - Kans voor Engeland (1-0)

Een goede voorzet van Madueke in de richting van Bellingham, die net niet goed bij de bal kan komen. Daar was de ploeg van Tuchel in de buurt van de tweede treffer.

1u geleden

22:28

27' - Gevaarlijk balverlies van Kane (1-0)

Kane raakt de bal op een vervelende plek kwijt, waarna Kroatië er even aan kan denken om gevaarlijk te worden. Dat lukt echter niet, want Vuskovic is slordig en raakt de bal al snel weer kwijt.

1u geleden

22:25

24' - Bewijs: terechte VAR-ingreep (1-0)

Inmiddels zijn er beelden verschenen waarop te zien is dat Kroatië-doelman Luvakovic te vroeg van de doellijn gaat op het moment dat Kane zijn strafschop neemt.

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Henk Hoving 94
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
5 Reacties
8 Dagen lid
0 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vier kansen, vier goals

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Engeland - Kroatië

22:00
Vandaag om 22:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (29 aug. 1973)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Kroatië
0
0
0
2
Engeland
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0

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