Live voetbal

LIVE WK 2026 | Engeland voert druk op en krijgt eindelijk kansen

23 juni 2026, 23:49
ENGGHA
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Engeland én Ghana kunnen zich vanavond plaatsen voor de tweede ronde van het WK. In Boston staan beide landen, die de volle buit overhielden aan hun eerste duel op dit toernooi, vanaf 22.00 uur tegenover elkaar. Verzekeren The Three Lions van Thomas Tuchel zich vanavond van een plek bij de laatste 32, of weten The Black Stars van Carlos Queiroz te zorgen voor een stunt? Mis niets en volg het WK-duel tussen Engeland en Ghana in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Engeland - Ghana

Sorteer op:

1u geleden

00:01

Einde wedstrijd!

Ghana trekt hem over de streep en pakt een punt hier tegen The Three Lions! Een prachtig resultaat voor de Afrikanen na een minder prachtig duel. 0-0 eindigt het duel hier, waarmee beide ploegen toch wel met zekerheid kunnen zeggen dat de volgende ronde een feit is. Daarmee komt er een eind aan dit liveblog. Om 01:00 uur Nederlandse tijd vervolgt het WK voetbal met Panama tegen Kroatië!

1u geleden

23:57

90+3' - Kans Engeland

Guehi kopt in maar de bal wordt van de lijn gehaald door een Ghanese verdediger! Het is hangen en wurgen op dit moment voor de Afrikanen met nog drie minuten op de klok.

1u geleden

23:55

Zes minuten extra wederom

Net als in de eerste helft komen er zes minuten bij. Kan Ghana volhouden?

1u geleden

23:51

'86 - Engeland héél dichtbij!

De beste Engelse kansen van deze wedstrijd na 86 minuten na een schot van Saka, terwijl even later O'Riley tegen de lat kopt en Kane een dijk van een kans verprutst! Ghana komt goed weg.

1u geleden

23:47

83' - Vijfde wissel Engeland

Rashford komt Madueke - de enige man met nog ietwat dreiging deze pot - aflossen voor de laatste +- tien minuten.

1u geleden

23:44

79' - Kans Ghana!

Semenyo kan plotseling over rechts op Pickford af maar heeft teveel tijd nodig en verkwanselt de grootste Ghana-kans! Er wordt later gefloten voor buitenspel, maar daar leek toch geen sprake van te zijn.

1u geleden

23:38

74' - Wisselen bij Engeland

Eberechi Eze en Morgan Rogers komen erop voor Jude Bellingham en Elliot Anderson. Gaat één van die mannen het dan doen voor Tuchel of stevenen we af op een bloedeloos gelijkspel?!

2u geleden

23:35

70' - Tijd voor de tweede drinkpauze

2u geleden

23:34

67' - Flinke wissels aan beide kanten

Bij Ghana verlaat Jordan Ayew het veld voor Prince Adu en komt Issahaku Fatawu erin voor Inaki Williams. Djed Spence en Anthony Gordon worden bij de Engelsen afgelost door Nico O'Reilly en Bukayo Saka.

2u geleden

23:28

64' - Poging Madueke

Noni Madueke krijg een mooie kans om een poging te wagen maar trekt zijn schot over het doel van Ghana. 

2u geleden

23:22

57' - Engeland voert druk wat op

De Engelsen komen eindelijk wat naar voren en proberen via Gordon en Madueke te schieten. Zonder succes nog en de score blijft nog altijd op 0-0.

2u geleden

23:10

46' - We zijn weer los

De tweede helft in Boston is onderweg

2u geleden

22:53

Rust in Boston

De eerste helft in Boston zit erop en helaas kunnen we er niet heel veel meer over zeggen dan dat. Laten we met z'n allen duimen dat dat moet betekenen dat er een spetterstuk van een tweede helft aan zit te komen!

2u geleden

22:50

45+3' - Kansje Kane

De topspits van Engeland weet voor het eerst wat ruimte te vinden en waagt een poging, maar zijn schot wordt geblokt en resulteert in een hoekschop.

2u geleden

22:46

'45 - Zes minuten extra

Er worden zes minuten toegevoegd aan deze toch teleurstellende eerste helft.

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Henk Hoving 94
15 Reacties
14 Dagen lid
9 Likes
Henk Hoving 94
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Boeiend? Serieus, Jeroen Grueter? Ik zit toch echt naar een zaadwedstrijd te kijken...

Henk Hoving 94
15 Reacties
14 Dagen lid
9 Likes
Henk Hoving 94
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    + 1
avatar

Dit kon wel eens een Spanje - Kaapverdië (of Ecuador - Curaçao) wedstrijd worden

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
15 Reacties
14 Dagen lid
9 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Boeiend? Serieus, Jeroen Grueter? Ik zit toch echt naar een zaadwedstrijd te kijken...

Henk Hoving 94
15 Reacties
14 Dagen lid
9 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit kon wel eens een Spanje - Kaapverdië (of Ecuador - Curaçao) wedstrijd worden

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Engeland - Ghana

0 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (29 aug. 1973)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatië
1
-2
0

Complete Stand

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