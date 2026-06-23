LIVE WK 2026 | Engeland voert druk op en krijgt eindelijk kansen

Engeland én Ghana kunnen zich vanavond plaatsen voor de tweede ronde van het WK. In Boston staan beide landen, die de volle buit overhielden aan hun eerste duel op dit toernooi, vanaf 22.00 uur tegenover elkaar. Verzekeren The Three Lions van Thomas Tuchel zich vanavond van een plek bij de laatste 32, of weten The Black Stars van Carlos Queiroz te zorgen voor een stunt? Mis niets en volg het WK-duel tussen Engeland en Ghana in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Engeland - Ghana Sorteer op: Laatste Oudste Einde wedstrijd! Ghana trekt hem over de streep en pakt een punt hier tegen The Three Lions! Een prachtig resultaat voor de Afrikanen na een minder prachtig duel. 0-0 eindigt het duel hier, waarmee beide ploegen toch wel met zekerheid kunnen zeggen dat de volgende ronde een feit is. Daarmee komt er een eind aan dit liveblog. Om 01:00 uur Nederlandse tijd vervolgt het WK voetbal met Panama tegen Kroatië! 90+3' - Kans Engeland Guehi kopt in maar de bal wordt van de lijn gehaald door een Ghanese verdediger! Het is hangen en wurgen op dit moment voor de Afrikanen met nog drie minuten op de klok. Zes minuten extra wederom Net als in de eerste helft komen er zes minuten bij. Kan Ghana volhouden? '86 - Engeland héél dichtbij! De beste Engelse kansen van deze wedstrijd na 86 minuten na een schot van Saka, terwijl even later O'Riley tegen de lat kopt en Kane een dijk van een kans verprutst! Ghana komt goed weg. 83' - Vijfde wissel Engeland Rashford komt Madueke - de enige man met nog ietwat dreiging deze pot - aflossen voor de laatste +- tien minuten. 79' - Kans Ghana! Semenyo kan plotseling over rechts op Pickford af maar heeft teveel tijd nodig en verkwanselt de grootste Ghana-kans! Er wordt later gefloten voor buitenspel, maar daar leek toch geen sprake van te zijn. 74' - Wisselen bij Engeland Eberechi Eze en Morgan Rogers komen erop voor Jude Bellingham en Elliot Anderson. Gaat één van die mannen het dan doen voor Tuchel of stevenen we af op een bloedeloos gelijkspel?! 70' - Tijd voor de tweede drinkpauze 67' - Flinke wissels aan beide kanten Bij Ghana verlaat Jordan Ayew het veld voor Prince Adu en komt Issahaku Fatawu erin voor Inaki Williams. Djed Spence en Anthony Gordon worden bij de Engelsen afgelost door Nico O'Reilly en Bukayo Saka. 64' - Poging Madueke Noni Madueke krijg een mooie kans om een poging te wagen maar trekt zijn schot over het doel van Ghana. 57' - Engeland voert druk wat op De Engelsen komen eindelijk wat naar voren en proberen via Gordon en Madueke te schieten. Zonder succes nog en de score blijft nog altijd op 0-0. 46' - We zijn weer los De tweede helft in Boston is onderweg Rust in Boston De eerste helft in Boston zit erop en helaas kunnen we er niet heel veel meer over zeggen dan dat. Laten we met z'n allen duimen dat dat moet betekenen dat er een spetterstuk van een tweede helft aan zit te komen! 45+3' - Kansje Kane De topspits van Engeland weet voor het eerst wat ruimte te vinden en waagt een poging, maar zijn schot wordt geblokt en resulteert in een hoekschop. '45 - Zes minuten extra Er worden zes minuten toegevoegd aan deze toch teleurstellende eerste helft. Laad meer