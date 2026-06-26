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LIVE WK 2026 | Opstellingen bekend: Noorwegen met een B-elftal, Frankrijk op volle sterkte

26 juni 2026, 19:30   Bijgewerkt: 20:00
NOO - FRA
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Vanavond strijden Noorwegen in Frankrijk in een rechtstreeks duel om de eerste plaats in Groep I. Vanuit het Nederlandse kamp zal met interesse worden gekeken naar de strijd in Boston, aangezien de groepswinnaar de tegenstander van Oranje in de eventuele kwartfinale van het WK zou kunnen worden. Tegelijkertijd gaan Senegal en Irak in Toronto beslissen wie plek drie voor zich opeist. Om 21.00 uur (Nederlandse tijd) gaat op beide velden de bal rollen, mis niets en volg de ontknoping in Groep I in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Noorwegen - Frankrijk en Senegal - Irak

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22m geleden

20:04

Opstelling Irak

Opstelling Irak: Basil; Putros, Hashem, Sulaka, Doski; Al Ammari; Jasim, Bayesh, Iqbal, Qasem; Al Hamadi

23m geleden

20:03

Opstelling Senegal

Opstelling Senegal: Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Gueye, Diarra; Mbaye, Camara, Mané, Sarr
 

28m geleden

19:58

Opstelling Frankrijk

De Fransen nemen de wedstrijd een stuk serieuzer en verschijnt 'gewoon'  met de sterktse elf.

Opstelling Frankrijk: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernandez; Manu Kone, Aurelien Tchouameni Ousmane Dembele; Michael Olise Kylian Mbappé, Desire Doué.

32m geleden

19:54

Noorwegen met een B-elftal

Aangezien de Noren al geplaatst zijn, kiest Solbakken er voor om een hoop van zijn spelers rust te geven en het elftal op maarliefst tien plekken te wijzigen.

Opstelling Noorwegen: Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berg, Aasgaard, Bobb, Larsen, Schjelderup
 

36m geleden

19:50

Wachten op de opstellingen...

De komende uren houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen van de wedstrijden. Het is nog even wachten tot de opstellingen binnen zijn, maar om 21:00 neemt Noorwegen het op tegen Frankrijk. Gelijktijdig wordt ook de wedstrijd.tussen Senegal en Irak afgewerkt.

1u geleden

19:35

Welkom in het liveblog!

Goedenavond, en welkom in het liveblog van de ontknoping van Groep I! Vanavond komen we er achter of het Frankrijk of toch Noorwegen wordt die aan de kant van Nederland in het speelschema terecht komt.

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Noorwegen - Frankrijk

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
2
5
6
2
Noorwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0

Complete Stand

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