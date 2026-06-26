LIVE WK 2026 | Opstellingen bekend: Noorwegen met een B-elftal, Frankrijk op volle sterkte

Vanavond strijden Noorwegen in Frankrijk in een rechtstreeks duel om de eerste plaats in Groep I. Vanuit het Nederlandse kamp zal met interesse worden gekeken naar de strijd in Boston, aangezien de groepswinnaar de tegenstander van Oranje in de eventuele kwartfinale van het WK zou kunnen worden. Tegelijkertijd gaan Senegal en Irak in Toronto beslissen wie plek drie voor zich opeist. Om 21.00 uur (Nederlandse tijd) gaat op beide velden de bal rollen, mis niets en volg de ontknoping in Groep I in dit liveblog van FCUpdate.